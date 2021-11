CIBC Mellon classée dans la liste des 50 milieux de travail les plus engagés (50 Most engaged Workplaces™) d'Achievers

« L'expérience engageante et influente de CIBC Mellon pour les employés est définie par sa culture. Les employés sont habilités et reçoivent le soutien et les ressources nécessaires pour avoir une incidence importante, à la fois sur le lieu de travail et à l'extérieur de celui-ci », a déclaré Maple Tam, directeur des ressources humaines chez CIBC Mellon. « Notre équipe talentueuse a continué de positionner notre entreprise, nos clients et nos intervenants pour réussir tout en nous soutenant mutuellement et en soutenant nos communautés au cours de cette année sans précédent. Même si nous avons été séparés physiquement, nous sommes restés connectés et nous avons travaillé ensemble pour renforcer notre culture inclusive. Nous sommes honorés d'être reconnus par Achievers pour notre engagement envers la création d'une expérience positive pour les employés. »

« La pandémie de la COVID-19 a présenté une myriade de défis pour les entreprises et leur main-d'œuvre. Mais cette période sans précédent a également offert aux organisations l'occasion de soutenir leurs employés. Les entreprises qui accordaient la priorité à l'expérience des employés, à la reconnaissance et aux opinions des employés ont constaté une augmentation de la productivité, un engagement accru des employés et une plus grande fidélité », a déclaré Jeff Cates, PDG et président d'Achievers. « Les 50 gagnants du prix des milieux de travail les plus engagés de cette année incarnent ce que signifie être une entreprise « axée sur les gens » et ont prouvé comment la priorisation de l'expérience des employés peut aider une organisation à surmonter même les moments les plus difficiles. »

Un comité de 15 juges éminents comprenant des experts de la mobilisation des employés, des analystes de l'industrie, des leaders d'opinion, des journalistes et des personnes influentes ont évalué les candidats. Les gagnants ont été sélectionnés en fonction de huit éléments de l'engagement des employés (Eight Elements of Employee Engagement™) d'Achievers : Responsabilité et rendement, Appartenance, Équité et inclusion, Harmonisation de la culture, Responsabilisation du gestionnaire, Croissance professionnelle et personnelle, Objectif et leadership, Reconnaissance et récompenses et Bien-être.

Voici quelques investissements de CIBC Mellon dans l'excellente expérience que nous offrons à nos employés :

Une philosophie de rémunération globale qui couvre la rémunération et les avantages sociaux concurrentiels, les arrangements de travail souples, les initiatives de bien-être et la culture de reconnaissance. Reconnaissant l'incidence que la pandémie peut avoir sur le bien-être général des employés, le régime d'avantages sociaux de CIBC Mellon a été amélioré de plusieurs façons pour mieux soutenir le bien-être mental.





Des occasions professionnelles importantes pour le développement des compétences et des carrières, y compris des programmes de leadership, une bibliothèque d'apprentissage en ligne avec des centaines de cours, des affectations de longue durée et un programme de mentorat.





Un programme de responsabilité sociale d'entreprise axé sur les employés avec un important bénévolat communautaire et des campagnes de financement qui soutiennent les causes qui comptent le plus pour nos employés.





Les événements et les activités virtuels des employés sont conçus pour favoriser le sentiment de communauté, la collaboration et l'établissement de liens parmi les équipes de CIBC Mellon et avec les cadres supérieurs.





Des initiatives et événements reliant les employés à l'échelle de l'entreprise pour promouvoir l'inclusion, célébrer les différences et sensibiliser les gens grâce à des tables rondes et des ateliers dirigés par les employés sur divers sujets liés à la diversité et à l'inclusion.





Au cours de la dernière année, nous avons constaté que l'engagement des employés, ainsi que les mesures opérationnelles et commerciales ont augmenté. Nous continuons de nous appuyer sur l'avenir du travail, notamment en nous appuyant sur notre succès en nous tournant vers des options de travail flexibles alors que nous améliorons les résultats pour les employés et nos clients.





Nous bâtissons également avec nos clients et développons notre entreprise, y compris l'expansion de nos efforts de recrutement à l'échelle du Canada .

Pour en savoir plus au sujet de l'expérience des employés et l'engagement communautaire de CIBC Mellon, ou pour découvrir les occasions professionnelles actuelles, visitez le site www.cibcmellon.com/careers

À propos d'Achievers

Les solutions de reconnaissance et d'opinions des employés d'Achievers donnent vie aux valeurs et à la stratégie de votre organisation en activant la participation des employés et en accélérant la culture de rendement. Achievers tire parti de la science derrière le changement de comportement, afin que vos employés et votre organisation puissent obtenir des résultats commerciaux durables et fondés sur des données. Visitez-nous au www.achievers.com.

À propos de CIBC Mellon

CIBC Mellon s'engage à aider les investisseurs institutionnels canadiens et les investisseurs institutionnels étrangers qui ont choisi le Canada pour administrer leurs actifs financiers tout au long du cycle de vie des investissements. Fondée en 1996, CIBC Mellon est détenue à parts égales par The Bank of New York Mellon (BNY Mellon) et la Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC). CIBC Mellon offre des services de placement éclairés au nom de fonds de placement, de caisses de retraite, de compagnies d'assurance, de banques, de fondations, de fonds en dotation, de sociétés et d'institutions financières mondiales dont les clients investissent au Canada. En date du 30 septembre 2021, CIBC Mellon comptait plus de 2,5 billions de dollars canadiens d'actifs sous administration. CIBC Mellon est membre du réseau de BNY Mellon qui, en date du 30 septembre 2021, comptait 45,3 billions de dollars américains en actifs sous garde et sous administration. CIBC Mellon est un utilisateur autorisé de la marque de commerce CIBC et de certaines marques de commerce de BNY Mellon. CIBC Mellon est la marque d'entreprise de la Compagnie Trust CIBC Mellon et de la société de services de titres mondiaux CIBC Mellon et peut être utilisée comme terme générique en référence à l'une ou l'autre des sociétés ou aux deux sociétés.

Pour obtenir de plus amples renseignements, notamment sur les connaissances de pointe de CIBC Mellon à l'égard de questions relatives aux investisseurs institutionnels actifs au Canada, visitez www.cibcmellon.com .

