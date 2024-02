TORONTO, le 5 févr. 2024 /CNW/ - CIBC Mellon a annoncé aujourd'hui que son centre d'appels pour la tenue des registres a remporté le label d'excellence du service téléphonique DALBAR 2023 pour son soutien téléphonique de premier ordre aux professionnels financiers. Les équipes du centre d'appels de CIBC Mellon fournissent des services aux conseillers en placement, aux investisseurs et aux participants aux régimes de retraite des institutions financières qui ont confié leurs activités à CIBC Mellon.

DALBAR offre à CIBC Mellon un examen indépendant et effectué par un tiers du centre d'appels, ainsi qu'une analyse comparative de l'expérience au centre, ce qui contribue à donner aux clients de CIBC Mellon l'assurance que les services qui lui sont confiés respectent les normes les plus élevées et sont effectués en vue d'une amélioration continue. Le sceau d'excellence DALBAR pour les services téléphoniques 2023 a été décerné à la société en raison de la performance de CIBC Mellon par rapport aux autres centres de contact en Amérique du Nord.

"L'engagement de CIBC Mellon à offrir une expérience client exceptionnelle est évident, tout comme l'expertise remarquable de son équipe et la reconnaissance qui en découle", a déclaré Michelle Slute, vice-présidente, Intelligence concurrentielle, DALBAR. "L'équipe de CIBC Mellon a continué d'offrir une expérience de haute qualité, en répondant aux besoins de ces clients et en fournissant un soutien de premier ordre. Il y a quelques années, les observateurs ont constaté que les clients du centre d'appels de CIBC Mellon terminaient presque tous leur appel beaucoup plus satisfait qu'ils ne l'avaient commencé, et il est incroyable de voir que ce sentiment est toujours présent.

« Nous sommes ravis de recevoir ce prix prestigieux pour l'expérience exceptionnelle que nous offrons aux conseillers et aux investisseurs », a indiqué Amanda Coones, vice-présidente, Services aux investisseurs et aux participants des régimes, CIBC Mellon. « Nos équipes continuent de respecter des normes élevées en matière d'excellence du service, démontrant à nouveau notre engagement à offrir des interactions exceptionnelles avec les appelants. »

« Notre objectif est d'offrir un service d'exception à nos clients, et je suis très fier de notre équipe et de ses efforts. Ce prix démontre que nous pouvons offrir une performance individuelle et d'équipe qui surpasse les attentes des clients en matière de service », a déclaré Jim Whitaker, directeur général, Centre d'appels, CIBC Mellon.

À propos de DALBAR

DALBAR, Inc. est le chef de file indépendant de la communauté financière en matière d'évaluation, d'audit et de notation des pratiques commerciales, de rendement lié au service à la clientèle, de la qualité des produits et de service. Lancée en 1976, la société a obtenu de la reconnaissance pour ses évaluations cohérentes et impartiales.

Un prix d'expérience client de DALBAR est la plus haute distinction dans le secteur des services financiers. Il est remis en fonction de critères de premier plan issus de décennies de recherche dans le secteur des services financiers. Dans le cadre d'analyses continues de l'expérience client, DALBAR utilise des tests de mesure exclusifs qui ont été élaborés au fil du temps et qui continuent d'évoluer en fonction des changements dans la technologie, la réglementation et les besoins et préférences des clients.

À propos de CIBC Mellon

CIBC Mellon est une société de placement canadienne qui aide des investisseurs institutionnels canadiens et des investisseurs institutionnels étrangers qui investissent au Canada à gérer leurs actifs financiers pendant l'ensemble du cycle de vie des placements. Fondée en 1996, CIBC Mellon est détenue à parts égales par The Bank of New York Mellon (BNY Mellon) et la Banque Canadienne Impériale de Commerce (CIBC). CIBC Mellon offre des services de placement éclairés au nom de fonds de placement, de caisses de retraite, de compagnies d'assurance, de banques, de fondations, de fonds en dotation, de sociétés et d'institutions financières mondiales dont les clients investissent au Canada. Au 31 décembre 2023, les actifs sous garde et/ou sous administration de CIBC Mellon s'élevaient à plus de 2 600 milliards de dollars canadiens. CIBC Mellon fait partie du réseau mondial de BNY Mellon qui, au 31 décembre 2023, avait 47 800 milliards de dollars américains d'actifs sous garde et sous gestion. CIBC Mellon est un utilisateur autorisé de la marque de commerce CIBC et de certaines marques de commerce de BNY Mellon. CIBC Mellon est la marque d'entreprise de Compagnie Trust CIBC Mellon et de la société de services de titres mondiaux CIBC Mellon et peut être utilisée comme terme générique en référence à l'une ou l'autre des sociétés ou aux deux sociétés. www.cibcmellon.com

Pour en savoir plus, notamment sur les connaissances de pointe de CIBC Mellon à l'égard des questions relatives aux investisseurs institutionnels actifs au Canada, visitez le site www.cibcmellon.com .

Personne-ressource pour les médias : Alexandra DeCata, Communications d'entreprise, CIBC Mellon, 4166436126, [email protected]

SOURCE CIBC Mellon

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : Alexandra DeCata, Communications d'entreprise, CIBC Mellon, 4166436126, [email protected]