CIBC Mellon a été classée dans la liste des 50 Most engaged Workplaces™ [50 milieux de travail les plus engagés] d'Achievers en Amérique du Nord

« Notre équipe talentueuse et diversifiée distingue CIBC Mellon des autres sociétés. La création d'un environnement dans lequel nos employés peuvent facilement réseauter, se développer et participer à un travail significatif est essentielle à notre capacité de réussite pour nos clients, collègues et notre société, » a déclaré Maple Tam, directeur des ressources humaines chez CIBC Mellon. « Nous avons développé une culture qui encourage la collaboration, favorise les solutions créatives et soutient le bien-être de nos employés au moyen d'espaces de travail ouverts, d'un accès aux cadres supérieurs et à des programmes favorisant la flexibilité et les choix. Nous sommes honorés d'être reconnus par Achievers pour notre engagement envers la création d'une expérience positive pour les employés. »

« Il y a actuellement cinq générations en milieu de travail, ce qui est sans précédent. Combiné à la lutte pour obtenir les meilleurs talents d'un niveau sans précédent, cela devient plus important que jamais pour les organismes d'accorder une plus grande importance au fait d'impliquer les employés dans la création d'un rendement et d'une culture d'entreprise positifs. Les sociétés que nous honorons comme les 50 Most engaged Workplaces™ d'Achievers ont prouvé que leurs idées avant-gardistes mènent directement à une expérience plus positive pour les employés, » souligne Jeff Cates, PDG et président chez Achievers. « Par le biais du développement d'une culture axée d'abord et avant tout sur le personnel, les organismes listés incarnent une main-d'œuvre novatrice, engagée et accomplie, et nous sommes honorés de les ajouter sur notre liste grandissante des gagnants. »

Un comité de 10 juges éminents comprenant des experts de la mobilisation des employés, des analystes de l'industrie, des leaders d'opinion, des journalistes et des personnes influentes ont évalué les candidats. Les gagnants ont été sélectionnés en fonction des Eight Elements of Employee Engagement™ [huit éléments de la mobilisation des employés] d'Achievers : Leadership, Communication, Culture, Reconnaissance et récompense, Croissance professionnelle et personnelle, Responsabilité et rendement, Vision et valeurs, et Responsabilité sociale.

CIBC Mellon sera honorée conjointement avec les autres lauréats du Prix des 50 Most Engaged Workplaces™ d'Achievers lors du gala qui se tiendra le 9 septembre 2019 à la bibliothèque publique de Chicago (Harold Washington Library Centre) avant le début de la conférence Achievers Customer Experience (ACE) de cette année.

Voici quelques investissements de CIBC Mellon dans l'excellente expérience que nous offrons à nos employés :

Une philosophie de rémunération globale qui couvre la rémunération et les avantages sociaux concurrentiels, les arrangements de travail souples, les initiatives de bien-être et la culture de reconnaissance.





Des occasions professionnelles importantes pour le développement des compétences et des carrières, y compris des programmes de leadership, une bibliothèque d'apprentissage en ligne avec des centaines de cours, des affectations de longue durée et un programme de mentorat.





Un programme de responsabilité sociale d'entreprise axée sur les employés avec un important bénévolat communautaire et des campagnes de financement qui soutiennent les causes qui comptent le plus pour nos employés. En 2018, plus de 70 pour cent des employés de CIBC Mellon ont profité des congés payés pour faire du bénévolat dans leurs communautés.





Les événements et les activités des employés sont conçus pour favoriser le sentiment de communauté, la collaboration et l'établissement de liens parmi les équipes de CIBC Mellon et avec les cadres supérieurs.

Pour en savoir plus au sujet de l'expérience des employés et l'engagement communautaire de CIBC Mellon, ou pour découvrir les occasions professionnelles actuelles, visitez le www.cibcmellon.com/careers

La plateforme de réussite des employés d'Achievers propose des outils éprouvés pour les organismes de toutes les tailles qui favorisent l'alignement sur les valeurs et les objectifs stratégiques en permettant à chaque employé d'être l'exploitant d'une culture organisationnelle et d'engagement. Ces outils reposent sur la science comportementale et les résultats concrets obtenus pendant plus d'une dizaine d'années de leadership en matière d'engagement. Des centaines de clients à l'échelle mondiale s'en remettent à la reconnaissance dynamique des employés, l'accompagnement et les outils d'écoute continue pour que leurs employés se sentent entendus et appréciés, pour conduire aux comportements désirés et entraîner une culture d'entreprise positive. Achievers offre aux organismes et aux gestionnaires des renseignements sur l'engagement pour orienter leurs actions et leurs décisions tous les jours. Pour en savoir plus sur la plateforme d'Achievers, visitez-nous à l'adresse www.achievers.com. Achievers est une filiale de Blackhawk Network Holdings, Inc.

CIBC Mellon est une société canadienne dont la mission est axée exclusivement sur la satisfaction des besoins en services de placement des investisseurs institutionnels canadiens et des investisseurs institutionnels étrangers qui ont choisi le Canada. Fondée en 1996, CIBC Mellon est détenue à parts égales par The Bank of New York Mellon (BNY Mellon) et la Banque Canadienne Impériale de Commerce (CIBC). CIBC Mellon offre des solutions de services de placement aux institutions et aux sociétés, en étroite collaboration avec nos sociétés mères. Ces solutions comprennent des services de garde, de comptabilité en devises multiples, d'administration de fonds, de tenue des dossiers, de fonds négociés en bourse, de prêt de titres, de traitement et de règlement en monnaies étrangères, ainsi que de trésorerie. Au 30 juin 2019, CIBC Mellon détenait plus de 1,9 billion $ CA d'actifs sous administration au nom de banques, de caisses de retraite, de fonds de placement, de sociétés, de gouvernements, de compagnies d'assurance, de fiducies d'assurance étrangères, de fondations et d'institutions financières mondiales dont les clients investissent au Canada. CIBC Mellon fait partie du réseau mondial de BNY Mellon qui, au 30 juin 2019, avait 35,5 billions $ US d'actifs sous garde et sous administration. CIBC Mellon est un utilisateur autorisé de la marque de commerce CIBC et de certaines marques de commerce de BNY Mellon. CIBC Mellon est la marque d'entreprise de la Compagnie Trust CIBC Mellon et de la société de services de titres mondiaux CIBC Mellon, et elle peut être utilisée comme terme générique en référence à l'une ou à l'autre des sociétés ou aux deux sociétés.

Pour obtenir plus de renseignements, notamment au sujet des connaissances de pointe de CIBC Mellon à l'égard de questions relatives aux investisseurs institutionnels actifs au Canada, consultez le site suivant : http://www.cibcmellon.com/.

