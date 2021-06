L'Université Brock tirera parti des services de CIBC Mellon pour la garde, la comptabilité institutionnelle et les prestations de retraite

TORONTO, le 25 juin 2021 /CNW/ - CIBC Mellon a annoncé aujourd'hui qu'elle a été choisie par l'Université Brock pour fournir des services de garde, de comptabilité institutionnelle et de paiement des prestations de retraite au Régime de retraite de l'Université Brock, ainsi que l'accès aux données et aux renseignements sur les placements par l'intermédiaire du portail mondial de notre entreprise. L'Université Brock a nommé CIBC Mellon comme sous-gardien après avoir effectué un examen approfondi du marché canadien avec un appel d'offres mené par les services de conseils de garde d'Aon1 et la gestion d'un projet de conversion et de mise en œuvre d'un sous-gardien.

L'Université Brock parraine un régime de retraite hybride, qui contient des volets à cotisations déterminées et à prestations déterminées. Le Régime de retraite de l'Université Brock combine les deux caractéristiques pour offrir aux participants du régime la possibilité de profiter du rendement des placements de la caisse de retraite, tout en offrant aux participants une protection contre les baisses du marché grâce à la prestation d'une rente minimale garantie.

« L'Université Brock est une université dynamique et complète qui fait une différence positive dans la vie des individus grâce au leadership, à l'innovation et à l'excellence, et nous sommes fiers d'aider nos professeurs et nos employés à contribuer à l'épargne-retraite grâce à notre régime de retraite hybride », a déclaré Josh Tonnos, vice-président adjoint, services financiers, et directeur financier, Université Brock. « Nous sommes impatients de travailler en collaboration avec l'équipe expérimentée du service à la clientèle de CIBC Mellon et de tirer parti de la technologie intuitive et puissante de leur entreprise mondiale. Je suis convaincu que nous profiterons de son expertise opérationnelle, incluant ses décennies d'expérience en tant que fournisseur de premier plan des services de paiement des prestations. »

« Nous sommes fiers de soutenir le Régime de retraite de l'Université Brock, en agissant à la fois à titre de sous-gardien et de fiduciaire pour les actifs du régime », a déclaré Alistair Almeida, chef de segment, propriétaires d'actifs, CIBC Mellon. « Nous savons que les principales caisses de retraite des universités canadiennes font face à des demandes croissantes et à un besoin accru de gestion et de numérisation des données alors qu'elles s'efforcent d'atteindre les objectifs à long terme de leurs régimes. Nous sommes honorés d'intégrer le Régime de retraite de l'Université Brock et nous sommes impatients de fournir un soutien opérationnel exceptionnel afin qu'il puisse se concentrer sur la croissance de sa caisse de retraite pour les employés et les retraités de Brock. »

À propos du Régime de retraite de l'Université Brock

Le Régime de retraite de l'Université Brock est un régime de retraite hybride à prestations déterminées et à cotisations déterminées, qui contient à la fois un volet à cotisations déterminées et un volet à prestations déterminées. Le volet à cotisations déterminées du régime est financé par l'Université Brock et les cotisations des membres et offre une prestation aux membres en fonction de leur compte accumulé. Le volet à prestations déterminées du régime est financé par des cotisations universitaires et prévoit une prestation minimale garantie.

À propos de l'Université Brock

L'Université Brock est l'un des meilleurs établissements d'enseignement postsecondaire au Canada. En tant que l'un des meilleurs employeurs de Hamilton-Niagara, Brock offre des occasions en matière de leadership, d'enseignement, de recherche, de services de soutien aux étudiants et d'administration à 5 700 professeurs et employés permanents et temporaires. Brock a un historique de développement de la force et du potentiel de carrière de ses employés.

Avec plus de 19 000 étudiants, l'Université Brock est suffisamment importante pour disposer d'installations et de professeurs de classe mondiale pour l'enseignement et l'apprentissage, et suffisamment petite pour s'assurer que ses étudiants soient plus qu'un simple numéro. Brock offre plus de 120 programmes exceptionnels de premier et deuxième cycle dans sept facultés universitaires. Les programmes de renom comprennent le développement de la vie, l'œnologie et la viticulture, les soins infirmiers, la comptabilité coopérative et la gestion du sport. Pour de plus amples renseignements, visitez l'adresse www.brocku.ca.

À propos de CIBC Mellon

CIBC Mellon est une société canadienne dont la mission est axée exclusivement sur la satisfaction des besoins en services de placement des investisseurs institutionnels canadiens et des investisseurs institutionnels étrangers qui ont choisi le Canada. Fondée en 1996, CIBC Mellon est détenue à parts égales par The Bank of New York Mellon (BNY Mellon) et la Banque Canadienne Impériale de Commerce (CIBC). Les solutions de services de placement de CIBC Mellon pour les institutions et les sociétés sont fournies en étroite collaboration avec nos sociétés mères et comprennent la garde de titres, la comptabilité multidevise, l'administration de fonds, la tenue de dossiers, les services de retraite, les services de fonds négociés en bourse, les services de prêt de titres, le traitement et le règlement des opérations de change et les services de trésorerie. Au 31 mars 2021, CIBC Mellon détenait plus de 2,3 billions de dollars canadiens d'actifs sous administration au nom de banques, de caisses de retraite, de fonds de placement, de sociétés, de gouvernements, de compagnies d'assurance, de fiducies d'assurance étrangères, de fondations et d'institutions financières mondiales dont les clients investissent au Canada. CIBC Mellon fait partie du réseau de BNY Mellon qui, au 31 mars 2021, détenait 41,7 billions de dollars américains d'actifs sous garde ou gérés. CIBC Mellon est un utilisateur autorisé de la marque de commerce CIBC et de certaines marques de commerce de BNY Mellon, est la marque d'entreprise de la Société de services de titres mondiaux CIBC Mellon et de la Compagnie Trust CIBC Mellon, et peut être utilisé comme terme générique pour désigner l'une ou l'autre des sociétés ou les deux sociétés.

Pour obtenir de plus amples renseignements, notamment sur les connaissances de pointe de CIBC Mellon à l'égard de questions relatives aux investisseurs institutionnels actifs au Canada, visitez cibcmellon.com.

1Aon consulting Inc. fournit les services consultatifs de garde

