TORONTO, le 18 août 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, CIBC Mellon a annoncé qu'elle a été choisie comme gardien de valeurs et fournira des solutions de services d'actifs à Gestion d'actifs StonePine Inc. (StonePine), incluant la comptabilité et l'administration des fonds, la garde de valeurs mondiale, la tenue des dossiers des détenteurs de parts et l'accès aux données d'information sur les investissements et la production de rapports par l'entremise de la plateforme de données sur les investissements NEXEN®.

« Nous sommes heureux d'exploiter le réseau mondial de CIBC Mellon, porté par la force et le succès de son entreprise mondiale. De plus, leur technologie, les délais de mise en œuvre flexibles et le soutien fourni par leurs équipes réputées de service à la clientèle les ont vraiment positionnés comme un chef de file du marché et une organisation à laquelle nous sommes fiers de confier nos opérations de fonds », a déclaré Nadim Rizk, PDG et directeur de l'information, Gestion d'actifs StonePine Inc. « Nous sommes enthousiastes de travailler avec CIBC Mellon à court et à long terme, alors que nous continuons à créer de la valeur pour nos clients et leurs bénéficiaires, et ce, pendant de nombreuses années. »

« Alors que les gestionnaires d'actifs comme StonePine poursuivent des stratégies d'investissement et d'organisation élaborées, ils se tournent vers une technologie avancée pour rationaliser les opérations qui les soutiennent lorsqu'ils accèdent à de nouvelles opportunités de marché et obtiennent un avantage concurrentiel », a déclaré Ash Tahbazian, chef des services aux clients, CIBC Mellon. « Notre équipe engagée se réjouit de donner à StonePine les moyens d'accroître sa capacité, de gagner en efficacité et de concrétiser sa vision d'être un modèle en matière de recherche fondamentale, de construction de portefeuille et d'investissement de croissance de qualité à long terme. »

À propos de Gestion d'actifs StonePine Inc.

Basée à Montréal, Gestion d'actifs StonePine Inc. est une firme de gestion d'actifs spécialisée en actions mondiales qui a été créée en 2021 lors de la séparation d'un important gestionnaire d'actifs indépendant. StonePine est une société détenue à 100 % par ses employés et vise exclusivement à aider ses clients à atteindre leurs objectifs financiers en investissant dans ce que nous pensons être les entreprises de la plus haute qualité à l'échelle mondiale. StonePine gère actuellement environ 60 milliards de dollars d'actifs et est dirigée par Nadim Rizk, un gestionnaire de portefeuille chevronné qui compte plus de 25 ans d'expérience.

À propos de CIBC Mellon

CIBC Mellon est une société canadienne dont la mission est axée exclusivement sur la satisfaction des besoins en services de placement des investisseurs institutionnels canadiens et des investisseurs institutionnels étrangers qui ont choisi le Canada. Fondée en 1996, CIBC Mellon est détenue à parts égales par The Bank of New York Mellon (BNY Mellon) et la Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC). CIBC Mellon offre des solutions de services de placement aux institutions et aux sociétés, en étroite collaboration avec ses sociétés mères. Ces solutions comprennent des services de garde, de comptabilité en devises multiples, d'administration de fonds, de tenue des dossiers, de retraite, de fonds négociés en bourse, de prêt de titres, de traitement et de règlement en devises étrangères et de trésorerie. En date du 30 juin 2022, CIBC Mellon détenait plus de 2,3 billions de dollars canadiens d'actifs sous administration au nom de banques, de caisses de retraite, de fonds de placement, de sociétés, de gouvernements, de compagnies d'assurance, de fiducies d'assurance étrangères, de fondations et d'institutions financières mondiales dont les clients investissent au Canada. CIBC Mellon fait partie du réseau mondial de BNY Mellon qui, au 30 juin 2022, avait 43 billions de dollars américains d'actifs sous garde et/ou administrés. CIBC Mellon est un utilisateur autorisé de la marque de commerce CIBC et de certaines marques de commerce de BNY Mellon. CIBC Mellon est la marque d'entreprise de la Compagnie Trust CIBC Mellon et de la société de services de titres mondiaux CIBC Mellon et peut être utilisée comme terme générique en référence à l'une ou l'autre des sociétés ou aux deux sociétés.

Pour obtenir de plus amples renseignements, notamment sur les connaissances de pointe de CIBC Mellon à l'égard de questions relatives aux investisseurs institutionnels actifs au Canada, visitez www.cibcmellon.com.

