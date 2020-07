AGF ajoute la comptabilité de fond, la garde, l'administration des fonds et la tenue de livres pour Highstreet Asset Management à son mandat de service des actifs CIBC Mellon existant

TORONTO, le 14 juill. 2020 /CNW/ - CIBC Mellon a annoncé aujourd'hui qu'AGF Management Limited (AGF) a choisi CIBC Mellon pour livrer la comptabilité des fonds, la garde, l'administration des fonds et la tenue de livres pour la gestion des actifs de Highstreet Asset Management (Highstreet), de la filiale et du client privé d'AGF. Ce mandat inclut aussi des services d'évaluation du rendement et de comptabilité de rapprochement pour les affaires institutionnelles d'AGF, et la transition d'une équipe de professionnels d'administration de fonds d'AGF à CIBC Mellon.

Ce mandat est en plus des affaires existantes d'AGF pour lesquelles CIBC Mellon livre la garde, la comptabilité et l'administration des fonds, le prêt de titres, le traitement et le règlement des opérations de change et les services relatifs aux FNB pour la suite de fonds canadiens d'AGF. Highstreet est une entreprise de gestion des investissements à London, Ontario qui procure des services de gestion des fonds discrétionnaires aux investisseurs individuels ainsi qu'à leur famille, aux fondations, aux régimes de pension et aux investisseurs institutionnels, et est détenue par AGF. AGF a une approche disciplinée à la livraison de l'excellence dans la gestion des investissements par le biais de ses entreprises fondamentales, quantitatives, non traditionnelles et à valeur nette élevée, et détient des actifs de presque 36 milliards de dollars en gestion (en date du 30 juin 2020).

« La sélection de CIBC Mellon est une extension naturelle de notre relation existante, permettant des synergies opérationnelles continues sur l'ensemble de l'entreprise d'AGF, » a déclaré Chris Jackson, chef de l'exploitation, AGF. « À titre de membre de la famille d'AGF, Highstreet bénéficiera aussi de l'approche personnalisée de CIBC Mellon, de son modèle de gouvernance d'entreprise, de ses solides capacités d'exploitation ainsi que de son engagement à ses employés. »

« Nos entreprises sont bien alignées, à partir de nos modèles de gouvernance à notre reconnaissance que des employés excellents nous démarquent, et nous sommes fiers de poursuivre le soutien d'AGF et, par extension, le nouveau mandat de Highstreet, » a dit Ash Tahbazian, directeur de la gestion de la clientèle, CIBC Mellon. « Nous sommes heureux d'accueillir les professionnels talentueux d'AGF dans notre équipe engagée, et d'appuyer AGF lors de la rationalisation continue de son modèle d'exploitation générale. »

À propos d'AGF Management Limited

Fondée en 1957, AGF Management Limited (AGF) est une entreprise indépendante et mondialement diverse de gestion des actifs. AGF a une approche disciplinée à la livraison de l'excellence dans la gestion des investissements par le biais de ses entreprises fondamentales, quantitatives, non traditionnelles et à valeur nette élevée, axée sur la fourniture d'une expérience exceptionnelle à la clientèle. La suite de solutions d'investissement d'AGF s'étend à l'échelle mondiale à une vaste gamme de clients, que ce soit des conseillers financiers et des investisseurs individuels, ou des investisseurs institutionnels, y compris les régimes de pension, les régimes de société, les fonds souverains ainsi que les dotations et fondations.

AGF a des équipes d'exploitation des investissements et de service à la clientèle en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Avec presque 36 milliards de dollars en actifs totaux en gestion, AGF sert plus d'un million d'investisseurs. AGF négocie sur la bourse de Toronto sous le symbole AGF.B. www.agf.com

À propos de CIBC Mellon

CIBC Mellon s'engage à aider les investisseurs institutionnels canadiens et les investisseurs institutionnels étrangers qui ont choisi le Canada pour administrer leurs actifs financiers tout au long du cycle de vie des placements. Fondée en 1996, CIBC Mellon est détenue à parts égales par The Bank of New York Mellon (BNY Mellon) et la Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC). CIBC Mellon offre des services de placement éclairés au nom de fonds de placement, de caisses de retraite, de compagnies d'assurance, de banques, de fondations, de fonds en dotation, de sociétés et d'institutions financières mondiales dont les clients investissent au Canada. En date du 30 juin 2020, CIBC Mellon comptait plus de 2 billions de dollars canadiens d'actifs sous garde ou administrés. CIBC Mellon est membre du réseau mondial de BNY Mellon qui, en date du 31 mars 2020, comptait 35,2 billions USD d'actifs sous garde ou sous administration. CIBC Mellon est un utilisateur autorisé de la marque de commerce CIBC et de certaines marques de commerce de BNY Mellon. CIBC Mellon est la marque d'entreprise de la Compagnie Trust CIBC Mellon et de la société de services de titres mondiaux CIBC Mellon et peut être utilisée comme terme générique en référence à l'une ou l'autre des sociétés ou aux deux sociétés.

Pour obtenir de plus amples renseignements, notamment sur les connaissances de pointe de CIBC Mellon à l'égard de questions relatives aux investisseurs institutionnels actifs au Canada, visitez cibcmellon.com.

