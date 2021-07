Le RRU tirera parti des services de garde, de comptabilité institutionnelle, de rendement et d'analyse, de risque, de conformité et de paiement des prestations de retraite de CIBC Mellon

TORONTO, le 26 juill. 2021 /CNW/ - CIBC Mellon a annoncé aujourd'hui qu'elle a été choisie pour fournir des services de gestion d'actifs, des opérations de placement et des services aux participants du régime de retraite universitaire (RRU) de l'Ontario, y compris la garde, la comptabilité institutionnelle, le rendement et l'analyse, le risque, la conformité et le paiement des prestations de retraite. Le régime de retraite universitaire (RRU) est un régime de retraite géré conjointement (RRGC) conçu pour aider à améliorer la sécurité de la retraite des participants actuels et futurs du régime de retraite de l'Ontario. C'est le premier du genre dans le secteur universitaire de l'Ontario.

Le 1er juillet 2021, RRU est devenu le fournisseur officiel de retraite pour ses trois universités fondatrices : l'Université Queen's, l'Université de Guelph et l'Université de Toronto. Le quatrième membre du RRU, l'Université Trent, devrait se joindre aux universités fondatrices en janvier 2022, avec la participation de ses membres du régime de retraite de l'association des professeurs.

« Le RRU est fier de se joindre à d'autres RRGC de l'Ontario reconnus mondialement afin de bâtir un avenir sûr pour nos participants tout en aidant à renforcer les régimes de retraite à prestations déterminées pour des générations d'employés universitaires. Notre équipe de professionnels chevronnés met sur pied une entreprise de retraite de classe mondiale au nom de nos membres, ce qui comprend la croissance de notre base de talents et l'établissement de partenariats avec des organisations externes de premier plan alors que nous mettons en œuvre nos stratégies et travaillons à offrir des régimes de retraite fiables et de haute qualité aux membres », a déclaré Henry Kim, chef des services financiers, RRU. « CIBC Mellon a fait ses preuves en répondant aux besoins des gestionnaires d'actifs fiduciaires et, plus particulièrement, aux besoins complexes et personnalisés des régimes de retraite interentreprises. Le RRU est heureux de tirer parti de l'envergure et de la technologie de CIBC Mellon, de ses capacités opérationnelles efficaces et de son équipe bien informée et axée sur la clientèle pour respecter nos engagements envers nos commanditaires et nos membres. »

« Nous sommes heureux que RRU ait choisi CIBC Mellon pour fournir des services d'actifs, des activités de placement et des services aux participants aux régimes de retraite alors qu'ils travaillent à faire progresser la durabilité et la sécurité des régimes de retraite pour le secteur universitaire de l'Ontario », a déclaré Ash Tahbazian, chef des services aux clients, CIBC Mellon. « Nous savons que les principaux régimes de retraite canadiens sont confrontés à une série de demandes croissantes, notamment les marchés complexes et concurrentiels, les exigences pour le respect des normes les plus élevées et le besoin de construire des données et des activités numériques avancées pour les aider à atteindre les objectifs de placement et d'exploitation à long terme de leurs régimes, et ce, tout en offrant une excellente expérience aux membres. Nous sommes impatients d'habiliter le RRU alors que ses efforts progressent au fil des années à venir. »

À propos RRU

Le RRU est le plus récent régime de retraite interentreprises de l'Ontario, qui est conçu pour améliorer la sécurité des régimes de retraite à long terme dans le secteur universitaire de l'Ontario. Il sert actuellement des membres à l'Université Queen's, à l'Université de Guelph et à l'Université de Toronto, et éventuellement d'autres universités de l'Ontario qui souhaitent y adhérer, avec le consentement de leurs membres. Le conseil d'administration du RRU a été nommé en janvier 2020 et le premier président et chef de la direction a été embauché en août 2020. Le RRU est devenu officiellement responsable de l'administration du nouveau régime et de l'investissement de ses actifs le 1er juillet 2021, remplaçant les cinq régimes de retraite précédemment en place dans les trois universités fondatrices. Pour plus de détails, visitez le site MyUPP.ca .

À propos de CIBC Mellon

CIBC Mellon est une société canadienne dont la mission est axée exclusivement sur la satisfaction des besoins en services de placement des investisseurs institutionnels canadiens et des investisseurs institutionnels étrangers qui ont choisi le Canada. Fondée en 1996, CIBC Mellon est détenue à parts égales par The Bank of New York Mellon (BNY Mellon) et la Banque Canadienne Impériale de Commerce (CIBC). Les solutions de services de placement de CIBC Mellon pour les institutions et les sociétés sont fournies en étroite collaboration avec nos sociétés mères et comprennent la garde de titres, la comptabilité multidevise, l'administration de fonds, la tenue de dossiers, les services de retraite, les services de fonds négociés en bourse, les services de prêt de titres, le traitement et le règlement des opérations de change et les services de trésorerie. En date du 30 juin 2021, CIBC Mellon détenait plus de 2,4 billions de dollars canadiens d'actifs sous administration au nom de banques, de caisses de retraite, de fonds de placement, de sociétés, de gouvernements, de sociétés d'assurance, de fiducies d'assurance étrangères, de fondations et d'institutions financières mondiales dont les clients investissent au Canada. CIBC Mellon fait partie du réseau qui, en date du 30 juin 2021, avait 41,7 billions de dollars américains d'actifs sous garde ou administration. CIBC Mellon est un utilisateur autorisé de la marque de commerce CIBC et de certaines marques de commerce de BNY Mellon. CIBC Mellon est la marque d'entreprise de la société de services de titres mondiaux CIBC Mellon et de la Compagnie Trust CIBC Mellon, et peut être utilisée comme terme générique en référence à l'une ou l'autre des sociétés, ou aux deux.

Pour obtenir de plus amples renseignements, notamment sur les connaissances de pointe de CIBC Mellon à l'égard de questions relatives aux investisseurs institutionnels actifs au Canada, visitez www.cibcmellon.com.

Kelly Conlon, [email protected]

Brent Merriman, Communications d'entreprise, [email protected], 416-643-5065

