Churchill Falls : une avancée stratégique qui doit aller de pair avec des tarifs d'électricité concurrentiels pour nos entreprises

MONTRÉAL, le 17 août 2026 /CNW/ -- Le Conseil du patronat du Québec (CPQ) accueille favorablement la nouvelle entente conclue entre Québec et Terre-Neuve-et-Labrador. Pour le CPQ, cette entente constitue une étape importante afin de sécuriser l'approvisionnement énergétique à long terme du Québec et de soutenir ses ambitions économiques.

« Dans un contexte où plusieurs entreprises sont déjà en attente de blocs d'énergie pour décarboner leurs activités, réaliser des projets d'expansion ou concrétiser de nouveaux investissements, sécuriser de nouvelles capacités de production est essentiel. Cette entente est une bonne nouvelle pour notre économie et contribue à renforcer notre sécurité énergétique à long terme. Elle offre à nos entreprises une plus grande prévisibilité quant à l'accès à l'énergie dont elles ont besoin pour investir et croître. Mais pour qu'elles puissent pleinement bénéficier de cette entente, cette prévisibilité doit aussi s'accompagner de tarifs d'électricité concurrentiels », déclare Michelle LLambías Meunier, présidente et cheffe de la direction du CPQ.

Plus d'électricité, mais à un coût qui demeure compétitif

Lors de l'étude du projet de loi 69, le CPQ avait dénoncé les hausses de tarifs d'électricité imposée aux entreprises, supérieure à celle accordée à la clientèle résidentielle, prévenant qu'elle contribuait à éroder l'un des avantages concurrentiels historiques du Québec. Dans ce contexte, il est primordial de s'assurer que tout nouveau projet se réalise au coût le plus compétitif possible afin de limiter l'impact sur la hausse des tarifs.

« Augmenter notre capacité énergétique est nécessaire, mais il faut aussi nous assurer que cette énergie demeure disponible à des tarifs qui permettent à nos entreprises d'être compétitives. Dans un contexte économique déjà difficile et un environnement d'affaires de plus en plus coûteux, les hausses de tarifs d'électricité ajoutent une pression supplémentaire sur nos entreprises », poursuit Mme Llambías Meunier.

À propos du CPQ :

Créé en 1969, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus de 70 000 employeurs, de toutes tailles et de toutes les régions, issus des secteurs privé et parapublic. www.cpq.qc.ca

SOURCE Conseil du patronat du Québec

Source : Arielle Mathieu, Cheffe de cabinet et vice-présidente affaires corporatives, Conseil du patronat du Québec, [email protected], Cell. : (514) 260-4372