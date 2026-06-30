PGIRE 2026-2050 : LE CPQ APPELLE À DES GESTES CONCRETS POUR SÉCURISER L'AVENIR ÉNERGÉTIQUE ET ÉCONOMIQUE DU QUÉBEC

VARENNES, QC, le 30 juin 2026 /CNW/ - Le Conseil du patronat du Québec (CPQ) assistait aujourd'hui au dévoilement du Plan de gestion intégrée des ressources énergétiques (PGIRE) par le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, M. Bernard Drainville. Le CPQ en accueille favorablement les grandes orientations, ainsi que son approche pragmatique favorisant une portion encore plus grande d'énergie renouvelable à un coût abordable.

Alors que les besoins énergétiques du Québec augmentent rapidement sous l'effet de l'électrification, de la décarbonation de l'économie et de l'arrivée de nouveaux projets industriels stratégiques.

« Dans un contexte de changements climatiques, de tensions géopolitiques et d'une demande énergétique accrue, le mix des sources d'énergie n'est plus un choix, c'est une nécessité. Nous devons miser sur un portefeuille diversifié et résilient pour assurer notre sécurité économique », déclare Michelle LLambías Meunier, présidente et cheffe de la direction du CPQ.

L'énergie comme levier stratégique de compétitivité

Le CPQ rappelle que l'avantage énergétique du Québec constitue l'un de ses principaux atouts concurrentiels. Cet avantage doit être protégé et renforcé afin de soutenir la croissance des entreprises, attirer les investissements et favoriser l'implantation de projets créateurs de richesse dans toutes les régions. Dans cette perspective, le CPQ insiste sur cinq priorités :

Préserver des tarifs compétitifs pour les entreprises ; Augmenter rapidement l'offre énergétique, tout en déployant différentes actions pour assurer l'efficacité énergétique ; Miser sur une diversification du mix énergétique, en complémentarité avec l'hydroélectricité ; Assurer une transparence et une surveillance adéquates dans l'octroi de contrats d'approvisionnement, afin que les projets et les coûts soient compétitifs.

« Au-delà du besoin d'augmenter notre capacité énergétique et de miser sur la bonne énergie à la bonne place, il est fondamental de se rappeler que l'énergie la moins chère est celle que l'on n'a pas à produire. L'efficacité énergétique est une façon bien concrète pour les entreprises de réduire leurs coûts et d'être plus compétitifs », ajoute Mme LLambías Meunier.

Élections provinciales à venir : passer du constat à l'action

Les enjeux énergétiques au Québec ont été maintes fois abordés par le CPQ auprès des décideurs. Le Québec possède des atouts exceptionnels, mais il faudra passer rapidement des intentions aux résultats pour transformer cet avantage en levier durable de prospérité.

« Le gouvernement et les différents partis doivent garder en tête que les investissements et l'innovation suivent des politiques publiques stables. Les entreprises peuvent s'adapter à des objectifs ambitieux, mais elles ont besoin de règles claires, transparentes et prévisibles. Le Québec doit être un endroit où les projets industriels peuvent se réaliser dans les délais et des coûts raisonnables et clairs », conclut Mme LLambías Meunier.

À propos du CPQ :

Créé en 1969, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus de 70 000 employeurs, de toutes tailles et de toutes les régions, issus des secteurs privé et parapublic. www.cpq.qc.ca

SOURCE Conseil du patronat du Québec

Source : Anne-Sophie DesRoches, Conseillère principale, Affaires publiques et gouvernementales, Conseil du patronat du Québec, [email protected], Cell. : (514) 238-1825