MARCHÉS PUBLICS : LE CPQ SALUE LA STRATÉGIE, MAIS LE VRAI TEST SERA SA MISE EN ŒUVRE

MONTRÉAL, le 23 juin 2026 /CNW/ - Le Conseil du patronat du Québec (CPQ) accueille favorablement la nouvelle Stratégie gouvernementale des marchés publics 2026-2030, qui reconnaît le rôle stratégique des approvisionnements publics comme levier de développement économique, d'innovation et de compétitivité.

« Les marchés publics représentent un puissant levier économique. En comparaison avec d'autres juridictions, notamment notre voisin américain, le Québec utilise encore trop peu son pouvoir d'achat comme moteur de développement économique, d'innovation et de rayonnement technologique », déclare Michelle LLambías Meunier, présidente et cheffe de la direction du CPQ.

Le CPQ salue plus particulièrement la volonté du gouvernement d'intégrer de façon plus systématique des critères de qualité, au lieu du plus bas prix dans l'octroi des contrats publics.

« Le prix ne peut pas être l'unique critère de décision. La qualité, l'innovation, la durabilité, la valeur économique globale et les retombées stratégiques doivent faire partie intégrante de l'analyse lorsqu'on parle de marchés publics », ajoute Mme LLambías Meunier.

Le CPQ insiste également sur l'importance de mieux faire connaître les produits et services québécois et de promouvoir davantage les pratiques d'approvisionnement responsable. La réussite de cette stratégie reposera aussi sur la capacité de l'appareil public à transformer rapidement ses pratiques. À cet égard, le CPQ estime que la formation des fonctionnaires et des responsables des marchés publics sera un facteur déterminant. Il estime que des mécanismes de reconnaissance des bonnes pratiques pourraient également contribuer à accélérer le changement.

Pour le CPQ, le succès de cette stratégie ne se mesurera toutefois pas à l'ambition des intentions, mais à la capacité de traduire ces orientations en changements concrets, mesurables et durables dans les pratiques d'approvisionnement public.

« Nous accueillons cette stratégie, dont certaines mesures font écho à des recommandations formulées à maintes reprises par le CPQ.Le défi sera maintenant de traduire ces orientations en changements concrets dans les pratiques d'approvisionnement des organismes publics. Au final, le succès de la stratégie reposera sur sa mise en œuvre et sur le changement de culture qu'elle appelle au sein de l'appareil gouvernemental », conclut Mme LLambías Meunier.

À propos du CPQ :

Créé en 1969, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus de 70 000 employeurs, de toutes tailles et de toutes les régions, issus des secteurs privé et parapublic. www.cpq.qc.ca

SOURCE Conseil du patronat du Québec

Source : Anne-Sophie DesRoches, Conseillère principale, Affaires publiques et gouvernementales, Conseil du patronat du Québec, [email protected], Cell. : (514) 238-1825