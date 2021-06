CHU Sainte-Justine - Le syndicat dénonce l'inaction de l'employeur face à la crise qui sévit en chirurgie cardiaque

MONTRÉAL, le 23 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le Syndicat des professionnelles en soins infirmiers et cardiorespiratoires du CHU Sainte-Justine-CSN organise aujourd'hui une action de visibilité pour demander à l'employeur de prendre des actions concrètes afin d'attirer le personnel nécessaire au bon fonctionnement de la chirurgie cardiaque. Une banderole est déployée devant l'hôpital et des pamphlets sont distribués aux passants et aux membres du personnel. Depuis janvier 2019, le syndicat dénonce la grave problématique qui sévit dans ce département et propose des solutions concrètes à l'employeur.