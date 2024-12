GATINEAU, QC, le 10 déc. 2024 /CNW/ - Les météorologues d'Environnement et Changement climatique Canada travaillent 24 heures sur 24 pour fournir des services de prévisions météorologiques fiables et de grande qualité aux Canadiens. Les Canadiens sont témoins des répercussions des phénomènes météorologiques les plus violents qui surviennent et qui entraînent parfois des débâcles économiques et des pertes de vie tragiques partout au pays. Chaque année, le Canada constate les effets des changements climatiques sur les conditions météorologiques, qui rendent de nombreux phénomènes météorologiques extrêmes plus probables.

Les dix phénomènes météorologiques les plus marquants au Canada en 2024 relatent des vagues de chaleur record, des vents destructeurs et des chutes de pluie incessantes qui déclenchent des veilles, des avertissements et des alertes météorologiques. Ils illustrent l'évolution des phénomènes météorologiques violents et la façon dont les interventions locales peuvent être menées en toute sécurité grâce à des décisions éclairées. Les phénomènes ont été sélectionnés et classés en fonction de leur gravité, de leur impact humain et économique, de l'étendue de la région touchée et de la durée pendant laquelle ils ont fait partie des principaux sujets d'actualité.

Voici donc les phénomènes météorologiques les plus marquants de 2024 :

Des vagues de chaleur aux feux incontrôlés : l'enfer estival de Jasper Le centre du Canada : le secteur le plus touché par la saison des ouragans Un mois de janvier glacial s'abat sur l'Ouest canadien Des rivières atmosphériques portent un double coup à la Colombie-Britannique Des grêlons causant des milliards de dollars de dommages : la catastrophe météo la plus coûteuse de Calgary L'été des inondations dans le sud de l' Ontario Les collectivités de l'Arctique confrontées à une vague de chaleur inhabituelle Coup de fouet hivernal au Cap-Breton Un été divisé : les Maritimes étouffent et l' Alberta grelotte Feux de forêt et évacuations dans l'ouest du Labrador

Les températures record ont été l'un des principaux facteurs ayant contribué aux phénomènes météorologiques marquants de cette année. La chaleur extrême a mené à des feux de forêt dévastateurs dans l'Ouest et le Canada atlantique, tandis que de graves épisodes de froid ont entraîné des répercussions économiques importantes pour l'Alberta. Des pluies torrentielles ont causé des inondations coûteuses dans certains des plus grands centres urbains du Canada. Une vague de chaleur importante a frappé les collectivités de l'Arctique, tandis que des quantités de pluie sans précédent se sont abattues sur Montréal. D'un océan à l'autre, les phénomènes météorologiques violents et inhabituels de 2024 ont marqué la vie des Canadiens dans l'ensemble du pays.

Les phénomènes météorologiques les plus marquants de cette année ont également entraîné d'importants dommages, pertes et évacuations. Deux incendies de forêt ont entraîné des évacuations complètes de certaines régions, forçant le déplacement de plus de 12 000 résidents et de 20 000 visiteurs. Jasper, le plus grand parc national des Rocheuses canadiennes, a été considérablement altéré, puisque environ 16 % de la forêt et 30 % de la ville ont été ravagés par le feu. Les quatre phénomènes météorologiques les plus coûteux de cette année, tous classés parmi les événements météorologiques les plus coûteux de l'histoire du Canada, ont causé des dommages combinés de plus de 7 milliards de dollars. En outre, plus de 40 décès ont tragiquement été déplorés en raison des phénomènes marquants de cette année.

Les changements climatiques d'origine anthropique augmentent l'intensité de nombreux phénomènes météorologiques violents au Canada. Environnement et Changement climatique Canada est déterminé à protéger la santé, la sécurité et les biens de tous les Canadiens en veillant à ce que chacun ait accès en temps utile et avec précision aux veilles, aux avertissements et aux alertes météorologiques. Les Canadiens sont invités à surveiller de près les conditions météorologiques en téléchargeant l'application MétéoCAN ou en visitant le site Web meteo.gc.ca.

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Personnes-ressources: Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]