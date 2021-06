Christine Labrie devient leader parlementaire de Québec solidaire

QUÉBEC, le 15 juin 2021 /CNW Telbec/ - Suite à la passation du poste de chef parlementaire de Manon Massé à Gabriel Nadeau-Dubois, Québec solidaire annonce aujourd'hui que Christine Labrie occupera le rôle de leader parlementaire à partir de la prochaine rentrée. Elle entrera officiellement en poste le 1er août 2021.

Celui qui porte le chapeau de leader du deuxième groupe d'opposition depuis son élection en 2018, Gabriel Nadeau-Dubois, a pris la décision, avec son caucus, de se tourner vers la députée de Sherbrooke pour le remplacer dans ce mandat.

« C'est avec une confiance complète que je cède ma place de leader parlementaire à Christine. Rigoureuse et travaillante, c'était le choix naturel pour l'ensemble du caucus. Elle possède les qualités essentielles d'une bonne leader parlementaire: elle pourra construire des ponts avec les autres partis lorsque le bon fonctionnement du Parlement l'exige et elle saura défendre fermement ses collègues solidaires lorsque nécessaire », affirme le porte-parole de Québec solidaire.

Les leaders sont les élus qui, dans chaque parti, organisent au quotidien la vie parlementaire et négocient le cheminement des projets de loi. Sans eux et elles, l'Assemblée nationale ne fonctionnerait pas. Au début de la prochaine session parlementaire, Christine Labrie sera la cinquième femme à occuper ce poste dans l'histoire du Québec.

« C'est un très beau défi qu'on me confie avec ce poste stratégique. Je vais veiller à ce que les préoccupations que les citoyens nous partagent se reflètent dans les travaux de l'Assemblée nationale, et que la parole qu'ils nous transmettent sur le terrain soit entendue et écoutée par le gouvernement. C'est important pour moi que les citoyens voient que l'on travaille vraiment pour eux », ajoute Christine Labrie.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements: Mélanie Guillemette, Attachée de presse du caucus de Québec solidaire, (819) 668-2734 ou [email protected]