Christiane Germain et Walter Schroeder recevront le prix international Horatio Alger 2020

MONTRÉAL, le 24 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Christiane Germain, cofondatrice et coprésidente de Groupe Germain Hôtels, ainsi que Walter Schroeder, fondateur de DBRS Limited, ont été choisis pour recevoir le prix international Horatio Alger 2020, a annoncé aujourd'hui l'Association Horatio Alger du Canada.

Le prix international Horatio Alger est décerné chaque année par la Horatio Alger Association of Distinguished Americans Inc., basée à Washington D.C., à des modèles contemporains dont l'expérience constitue la preuve que les occasions de réussite se présentent à ceux qui consacrent leur vie aux principes de l'intégrité, du travail acharné, de la persévérance et de la compassion envers les autres. Les lauréats du prix international Horatio Alger deviennent membres à vie de l'Association Horatio Alger du Canada, ainsi que de sa division américaine, et servent de modèles aux jeunes boursiers.

« Cette année, nous célébrons le dixième anniversaire de notre Association, et nous ne pouvons imaginer de meilleure façon de commencer notre deuxième décennie qu'en intronisant deux personnes exceptionnelles dans nos rangs », a déclaré Prem Watsa, président de l'Association Horatio Alger du Canada. « Christiane Germain et Walter Schroeder incarnent l'attitude positive que notre Association célèbre et nous sommes convaincus qu'ils seront d'excellents modèles pour nos boursiers. Au nom du conseil d'administration, je leur souhaite la bienvenue dans notre Association. »

Christiane Germain est l'une des femmes d'affaires les plus connues au Québec. Le Groupe Germain Hôtels, qu'elle a cofondé il y a 31 ans et qu'elle copréside toujours avec son frère Jean-Yves, est maintenant présent dans sept provinces canadiennes où il exploite trois différentes marques : Hôtels Le Germain, Hôtels Alt et Hôtel Alt+. En plus de présider une entreprise en pleine croissance, Mme Germain est présidente du conseil d'administration du Musée national des beaux-arts du Québec et elle s'implique auprès de nombreux organismes de bienfaisance. L'entrepreneure est membre de l'Ordre du Canada et de l'Ordre national du Québec.

« Je suis honorée de me joindre à un groupe de personnes aussi estimées », a affirmé Mme Germain. « J'ai hâte de travailler avec les membres de l'Association pour continuer à bâtir l'organisation et à agrandir le bassin de récipiendaires de bourses. »

Walter Schroeder a fondé DBRS Ltd. en 1976 avec moins de 1 000 $. L'entreprise a ouvert son premier bureau à Toronto, dans un petit local de 1 500 pieds carrés, et est ensuite devenue la plus grande agence de notation au Canada et la quatrième plus grande au monde. Depuis la vente de DRBS en 2014, M. Schoreder est président du conseil de Colonial House Capital Ltd. Philanthrope actif, il est aussi le créateur et le producteur exécutif de No Change in the Weather, une comédie musicale mettant en vedette certaines des meilleures chansons du répertoire terre-neuvien.

« Quelle joie de se joindre à l'Association Horatio Alger du Canada », a déclaré M. Schroeder. « Je suis particulièrement heureux de pouvoir rencontrer les boursiers de l'Association et de leur apporter le soutien dont ils ont besoin. »

Mme Germain et M. Schroeder deviendront officiellement membres de l'Association lors de la 73e Cérémonie d'intronisation Horatio Alger qui aura lieu à Washington D.C. du 2 au 4 avril 2020. En outre, ils recevront la distinction de l'Association Horatio Alger du Canada lors du Gala d'excellence annuel, qui aura lieu le 28 octobre 2019 à l'hôtel Fairmont Royal York de Toronto.

Filiale de la Horatio Alger Association of Distinguished Americans Inc., l'Association Horatio Alger du Canada est un organisme à but non lucratif dédié à la promotion de l'éducation. Elle est habitée par la conviction que le travail acharné, l'honnêteté et la détermination peuvent vaincre tous les obstacles. L'Association honore les réalisations de personnes exceptionnelles qui ont réussi en dépit de l'adversité et qui encouragent les jeunes à poursuivre leurs rêves grâce à l'enseignement supérieur. L'Association Horatio Alger du Canada attribue des bourses d'études chaque année à des jeunes méritants dans chaque province et territoire du Canada. Les membres de l'Association comprennent Alain Bouchard, Dominic D'Alessandro, Murray Edwards, Serge Godin, Wayne Gretzky, Jay S. Hennick, le très honorable David Johnston, Rebecca MacDonald, feu G. Wallace F. McCain, le très honorable Brian Mulroney, Jim Pattison, David E. Ritchie, Gerald W. Schwartz, Isadore Sharp, Prem Watsa et Rick Waugh. Pour plus d'information, visitez le www.horatioalger.ca. On peut rejoindre l'Association sur Twitter, Facebook et Instagram.

