La professeure retraitée de l'INRS nommée membre de la Société honorifique des Compagnons de Lavoisier

LAVAL, QC, le 1er nov. 2024 /CNW/ - Figure de proue dans la lutte contre le dopage sportif, Christiane Ayotte, professeure retraitée de l'Institut national de la recherche scientifique (INRS), vient d'être honorée par l'Ordre des chimistes du Québec (OCQ) en recevant le titre honorifique de Compagnon de Lavoisier.

La professeure Ayotte devient ainsi la première femme au Québec à recevoir cette éminente distinction et rejoint les vingt-cinq autres membres émérites qui forment collectivement la Société honorifique des Compagnons de Lavoisier.

Mme Christiane Ayotte, professeure retraitée à l’INRS, reçoit le titre honorifique de Compagnon de Lavoisier de M. Michel Alsayegh, président de l’Ordre, et de M. Patrick D. Paquette, directeur général et secrétaire de l’Ordre. Crédit : OCQ (Groupe CNW/Institut National de la recherche scientifique (INRS)) La professeure retraitée de l’INRS, Christiane Ayotte est la première femme à recevoir la plus haute distinction de l’Ordre des chimistes du Québec. Crédit : OCQ (Groupe CNW/Institut National de la recherche scientifique (INRS))

Cette distinction, la plus haute décernée par l'Ordre, est remise de façon ponctuelle pour souligner la grande contribution à la société de l'un de ses membres, et son implication notable dans le rayonnement de la profession de chimiste durant sa carrière.

Une nomination qui trouve un certain écho au parcours exceptionnel de la professeure Ayotte puisqu'elle a déjà confié avoir poursuivi une carrière en science par désir d'émancipation, dans un secteur où les femmes étaient encore peu représentées.

« Je suis ravie et honorée de recevoir cette distinction de mes pairs et de souligner l'apport essentiel de l'Ordre des chimistes au Québec. Avant de guillotiner Antoine Lavoisier, le tribunal a déclaré que la "république n'a pas besoin de savants ni de chimistes". Deux cent trente ans plus tard en cette ère où toute opinion même peu fondée a le même poids et se propage à travers la société, la voix des chimistes et des biochimistes doit être entendue. J'ai toujours été très fière d'être femme et chimiste. J'espère que ma prise de parole aura incité de jeunes Québécoises et Québécois à s'intéresser aux sciences et en faire carrière », déclare Christiane Ayotte, professeure retraitée de l'INRS, experte mondiale du contrôle du dopage.

« L'apport de Mme Christiane Ayotte dépasse largement le monde sportif. Son travail et ses recherches ont eu des retombées positives dans plusieurs autres professions liées à la santé. Sa capacité à vulgariser des concepts complexes a permis d'éduquer la population sur les risques associés au dopage, mais aussi sur l'importance des règles éthiques dans tous les domaines de la vie. Mme Ayotte est une ambassadrice pour la profession, mais aussi pour l'ensemble du système professionnel », souligne avec fierté M. Michel Alsayegh, président de l'Ordre des chimistes du Québec.

La remise de prix a eu lieu lors du Gala de reconnaissance des membres émérites dans le cadre du Bilan du Grand RDV des chimistes et des biochimistes 2024 qui s'est tenu le 17 octobre dernier.

Un parcours de calibre mondial

Tout au long de sa carrière, la professeure Ayotte s'est démarquée comme une experte mondiale du contrôle du dopage. Son dévouement à l'intégrité du sport, à la protection des athlètes et à l'avancement des connaissances scientifiques dans ce domaine en constante évolution a été applaudi dans le monde entier.

Pendant plus de trente ans, la professeure Ayotte a dirigé le Laboratoire de contrôle du dopage de l'INRS basé au Centre Armand-Frappier Santé Biotechnologie, à Laval, et a participé en tant qu'experte scientifique à la Commission médicale du Comité international olympique lors des Jeux olympiques de Salt Lake City, de Beijing, de Londres, de Sotchi et de Rio. Sous sa direction, l'équipe du laboratoire a obtenu une reconnaissance internationale et réalisé les analyses de plusieurs compétitions d'envergure comme les Jeux olympiques de Vancouver, les Jeux panaméricains, les Jeux centraméricains et autres.

La chimiste émérite Ayotte a également siégé à plusieurs comités et groupes de travail de l'Agence mondiale antidopage contribuant à la rédaction des standards et des documents techniques régissant les analyses effectuées dans les laboratoires accrédités. Elle n'a pas hésité à défendre la science des contrôles antidopage lorsque celle-ci était contestée devant les tribunaux internationaux.

Son expertise scientifique et sa grande expérience ont fait d'elle une figure incontournable du paysage médiatique sportif avec plusieurs milliers d'entrevues à son actif. Elle est sollicitée à titre de référence dans le domaine par les médias nationaux et internationaux lors de cas de dopage sportif.

« La contribution de la professeure Ayotte à notre établissement est inestimable : grâce à l'immense portée de ses travaux, nos laboratoires s'inscrivent aujourd'hui parmi les infrastructures reconnues pour la lutte antidopage au Québec et à travers le monde. Cette distinction est une magnifique reconnaissance de tout ce que la professeure Ayotte a accompli pour sa profession et pour son domaine de recherche, mais aussi pour la société et pour la relève », ajoute Luc-Alain Giraldeau, directeur général de l'INRS.

Régulièrement reconnue pour son travail de recherche, la professeure Ayotte a reçu de très nombreux prix et distinctions. En 2018, elle se voit remettre l'insigne d'Officier de l'Ordre du Canada « pour sa lutte incessante contre le dopage sportif », ainsi qu'une médaille Hommage du 50e anniversaire du ministère des Relations internationales et de la Francophonie.

Par ailleurs, elle a été la première chimiste à recevoir le Prix René Dussault 2024, décerné par le Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ), pour l'ensemble de sa prestigieuse carrière.

