MONTRÉAL, le 3 mai 2022 /CNW Telbec/ - M. Christian Felx, chef Investissement responsable de Desjardins Gestion internationale d'actifs (DGIA) a été nommé comme membre du PRI Corporate Reporting Reference Group. Ce groupe de travail international, constitué de représentants de signataires des Principes pour l'investissement responsable de l'ONU, a pour objectif de soumettre des recommandations quant aux types de données, aux sources et aux mesures de reddition de compte nécessaires pour soutenir les investisseurs dans leur prise de décisions.

« La difficulté d'obtenir des données cohérentes et comparables constitue souvent un obstacle important à la pratique d'investissement responsable, souligne Christian Felx, chef Investissement responsable chez Desjardins Gestion internationale d'actifs. C'est avec enthousiasme que je participerai aux travaux de ce groupe à titre de représentant de DGIA. Nous avons tout à gagner à coordonner nos efforts pour avoir accès à une information de qualité et d'une plus grande utilité pour en arriver à de meilleures décisions d'investissement. »

La participation de M. Christian Felx au groupe de travail des PRI s'ajoute aux autres efforts déployés par DGIA afin de promouvoir les meilleures pratiques dans la gestion des enjeux ESG, de même que les principes et avantages d'un marché financier responsable. DGIA fait valoir son point de vue dans le cadre d'échanges en continu avec les autorités responsables des politiques publiques, les dirigeants d'entreprises, ses partenaires et la communauté de l'investissement responsable. DGIA joue également un rôle important dans le cadre de différentes initiatives, comme la coalition d'investisseurs demandant que le Groupe TMX facilite la reddition de compte des émetteurs selon les critères ESG ainsi que le groupe de travail sur la modernisation des marchés financiers de l'Ontario, pour ne nommer que ceux-là.

À propos de Desjardins Gestion internationale d'actifs inc. (DGIA)

Fondée en 1998, Desjardins Gestion internationale d'actifs (DGIA) est l'un des principaux gestionnaires d'actifs au Canada, avec une expertise interne en actions, en titres à revenu fixe et en actifs réels (infrastructures et immobilier) dans une variété de véhicules de placement. DGIA gère plus de 86 G$ CA (au 30 mars 2022) en actifs institutionnels au nom de compagnies d'assurance, de caisses de retraite, de fonds de dotation, d'organismes sans but lucratif et de sociétés à travers le Canada.

Avec des bureaux à Montréal, Québec et Toronto, DGIA compte sur une équipe de plus de 80 professionnels de l'investissement qui utilise une approche collaborative et combine innovation, accessibilité et discipline pour concevoir des solutions adaptées aux besoins uniques de leurs clients. DGIA intègre ses valeurs coopératives dans son processus d'investissement afin de s'assurer d'aider ses partenaires et ses clients à croître leurs actifs de manière durable et responsable.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la cinquième au monde, avec un actif de 397 milliards de dollars. Il a été nommé parmi les 100 meilleurs employeurs 2021 au Canada par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

SOURCE Desjardins Gestion internationale d’actifs (DGIA)

Renseignements: (à l'intention des journalistes uniquement) : Relations publiques, Mouvement Desjardins, 514 281-7000, poste 5553436, [email protected]