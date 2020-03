Chris Rawson est promu au poste de vice-président, Programmes de participation

TORONTO, le 24 févr. 2020 /CNW/ - Sym-Tech, Services aux concessionnaires est heureuse d'annoncer la promotion de Chris Rawson au poste de vice-président, Programmes de participation.

Dans ce nouveau poste, Chris supervisera les relations avec les concessionnaires et la gestion des programmes de participation de Sym-Tech partout au Canada. Il sera responsable d'améliorer et de faire croître nos activités actuelles et d'approfondir les relations avec nos partenaires concessionnaires RNIC et RWC, l'un des segments de clientèle les plus importants de Sym-Tech.

Comptant plus de 25 ans d'expérience dans l'industrie automobile et 18 ans d'expérience directement liée aux programmes de participation, Chris est un professionnel de l'automobile accompli connaissant beaucoup de succès qui possède un large éventail de connaissances et d'expertise, ainsi qu'une capacité éprouvée à atteindre des résultats commerciaux optimaux et à favoriser le rendement.

Chris s'est joint à Sym-Tech en avril 2008 après avoir travaillé pendant six ans au sein de l'Association des concessionnaires automobiles de l'Ontario. Il a apporté avec lui une vaste expérience liée notamment aux opérations des concessionnaires, à l'assurance crédit, à la réassurance, à la fabrication automobile, à la vente et à la gestion des ventes de véhicules, ainsi qu'au transport et à la logistique.

Chris a commencé sa carrière chez Sym-Tech en supervisant RNIC, notre programme de participation, qui comprenait à l'époque Tire-Gard, Body-Gard et l'assurance crédit. Il participe à des réunions à la Barbade depuis plus de 15 ans et s'est avéré être une ressource à part entière et un conseiller de confiance pour nos partenaires concessionnaires RNIC et RWC.

Au cours de sa remarquable carrière chez Sym-Tech, Chris a occupé des postes clés au sein de l'entreprise, notamment en développement des affaires et en réclamations, et comme directeur des ventes et directeur régional des ventes. En janvier 2016, Chris a été promu au poste de vice-président, Ontario et Ouest du Canada, où il a apporté un point de vue unique, fait des recommandations et proposé des outils efficaces éprouvés menant à la croissance des activités de nos partenaires concessionnaires.

Chris détient un baccalauréat en administration des affaires en marketing automobile de la Northwood University, dans l'état du Michigan, et un diplôme en administration des affaires en marketing automobile du Georgian College et du Sheridan College.

Télécharger l'annonce officielle ici : « Chris Rawson est promu au poste de vice-président, Programmes de participation »



SOURCE Sym-Tech Dealer Services

Renseignements: Rachael Ramos, (905) 889-5390 x 2526, [email protected]

