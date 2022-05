« Les connaissances et l'expérience de Chris seront essentielles à mesure que nous continuons de stimuler la croissance et d'accélérer la reprise de l'économie, a déclaré John Weatherill, vice-président directeur, Activités commerciales, WestJet. Nous sommes ravis d'accueillir de nouveau Chris au sein de l'équipe de WestJet au moment où la demande pour les voyages augmente et nous mettons l'accent sur notre stratégie commerciale à long terme. »

Chris Avery revient à WestJet après avoir passé cinq ans à Canadian North, où il a occupé le poste de président et chef de la direction de 2018 à 2022 et celui de vice-président, Clientèle et activités commerciales de 2017 à 2018. Pendant qu'il était à la direction de Canadian North, M. Avery a dirigé les activités de fusion et d'intégration entre Canadian North et First Air tout en composant avec les difficultés liées à la pandémie pour positionner la compagnie aérienne en vue d'une reprise. Avant de se joindre à Canadian North, Avery a occupé différents postes de haute direction chez WestJet pendant 11 ans, dont ceux de vice-président, Planification du réseau et Alliances, de vice-président et directeur général de Vacances WestJet et de vice-président, Revenus et Planification. Possédant plus de deux décennies d'expérience dans le secteur de l'aviation en Amérique du Nord, Chris Avery a également occupé des postes chez Alaska Airlines, Air Transat et Canadian Airlines International.

« Je suis ravi de retourner chez WestJet à un moment aussi crucial, alors que l'entreprise évolue pour répondre aux besoins des Canadiens en matière de voyages et de vacances dans un contexte de reprise économique, a déclaré Chris Avery. C'est une équipe dynamique et novatrice, et je suis impatient de travailler avec les WestJetters pour garantir la réussite future de la compagnie aérienne. »

À propos de WestJet

Au service des Canadiens depuis 25 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a haussé au-delà de 50 % la proportion de gens qui utilisent l'avion au pays. WestJet a pris son envol en 1996 avec seulement 3 avions, 250 employés et 5 destinations; au fil des ans, ces chiffres ont grimpé à plus de 180 avions, 14 000 employés et plus de 100 destinations dans 23 pays (données prépandémie).

Depuis le début de la pandémie, le groupe de sociétés WestJet a établi un cadre de mesures de sécurité à plusieurs niveaux pour veiller à ce que les Canadiens puissent continuer de voyager en toute sécurité et de façon responsable grâce au programme d'hygiène La sécurité avant tout de la compagnie aérienne. Pendant cette période, WestJet a conservé sa place parmi le top 10 des compagnies aériennes les plus ponctuelles en Amérique du Nord, selon Cirium.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com.

Voici des exemples récents de marques de reconnaissance :

2019 et 2020 : meilleur programme de fidélisation au niveau de l'engagement des membres pour une compagnie aérienne canadienne (Bond Brand Loyalty)

2017, 2018 et 2019 : lauréate du prix de la meilleure compagnie aérienne au Canada (prix Travellers' Choice de TripAdvisor)

2019 : lauréate du prix de la meilleure compagnie aérienne de taille moyenne en Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor)

2018 et 2019 : meilleure carte de crédit de compagnie aérienne au Canada (Récompenses Canada)

