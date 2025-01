HALIFAX, NS, le 31 déc. 2024 /CNW/ - Chorus Aviation Inc. (TSX : CHR) (« Chorus ») a annoncé aujourd'hui avoir remboursé à l'échéance en contrepartie d'espèces la totalité de ses débentures de premier rang non garanties à 5,75 % en circulation échéant le 31 décembre 2024 (d'un capital global de 86 250 000 $ CA) (les « débentures de série A »), majorées de l'intérêt couru et impayé y afférent. Les débentures de série A ont été radiées de la cote de la Bourse de Toronto.

Aujourd'hui, Chorus a racheté également la totalité de ses actions privilégiées de série 1 en circulation. Les actions privilégiées de série 1 ont été rachetées en contrepartie d'un prix de rachat de 363 270 833 $ US, qui a été versé en espèces. Les actions privilégiées de série 1 n'étaient pas inscrites en vue de leur négociation.

À propos de Chorus Aviation Inc.

Chorus est une société canadienne axée sur les activités liées aux services d'aviation. Ses filiales en exploitation sont : Jazz Aviation, l'exploitant régional le plus important au Canada et fournisseur de services aériens régionaux sous la marque Air Canada Express; Voyageur Aviation, un chef de file en matière de services de vols nolisés spécialisés, de modification d'avions, d'approvisionnement en pièces et de soutien en service; et Cygnet Aviation Academy, une académie accréditée à l'avant-garde de l'industrie, qui prépare les pilotes à accéder à des postes au sein des sociétés aériennes. Ensemble, les filiales de Chorus offrent des services englobant toutes les étapes du cycle de vie utile d'un avion, notamment : l'acquisition et la location; le réaménagement, l'ingénierie, la modification, l'adaptation et la transition; les vols à forfait; la maintenance des avions et des composants, le démontage et l'approvisionnement en pièces, en plus d'assurer la formation de pilotes.

Les actions à droit de vote variable de catégorie A et les actions à droit de vote de catégorie B de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR ». Les débentures de premier rang non garanties convertibles à 6,00 % échéant le 30 juin 2026 et les débentures de premier rang non garanties à 5,75 % échéant le 30 juin 2027 de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous les symboles « CHR.DB.B » et « CHR.DB.C », respectivement. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Chorus, veuillez vous rendre à l'adresse www.chorusaviation.com .

Relations avec les médias pour Chorus : [email protected] ; Relations avec les analystes pour Chorus : [email protected]