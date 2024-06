HALIFAX, NS, le 12 juin 2024 /CNW/ - Chorus Aviation Inc. (« Chorus ») (TSX : CHR) a publié aujourd'hui son rapport de développement durable 2023, qui présente ses réussites environnementales, sociales et de gouvernance de l'année.

« En tant que chef de file des solutions d'aviation pour le transport régional, nous sommes conscients de notre responsabilité à intégrer la durabilité à nos pratiques, tout en assurant notre croissance, a déclaré Colin Copp, président et chef de la direction de Chorus. Comme on l'indique dans notre rapport de développement durable 2023, nous nous engageons à faire notre part et à toujours cibler les points à améliorer pour engendrer des retombées positives. »

Le rapport révèle les émissions de gaz à effet de serre de Chorus, fait le point sur les progrès par rapport aux objectifs de diversité et dévoile de nouveaux exemples d'approvisionnement responsable. Vous pouvez consulter le rapport en ligne à l'adresse www.chorusaviation.com/sustainability .

À propos de Chorus Aviation Inc.

Chorus est un fournisseur de solutions d'aviation et un gestionnaire d'actifs de premier plan d'envergure internationale axé sur le transport aérien régional. Ses filiales sont : Falko Regional Aircraft, une société de premier rang de gestion d'actifs et de location d'appareils se concentrant uniquement sur les avions régionaux, qui gère des investissements pour le compte d'investisseurs de fonds tiers; Jazz Aviation S.E.C., l'exploitant régional le plus important au Canada et un fournisseur de services aériens régionaux sous la marque Air Canada Express; Voyageur Aviation, un chef de file en matière de services de vols nolisés spécialisés, de modification d'avions, d'approvisionnement en pièces et de soutien en service; et Cygnet Aviation Academy, une académie accréditée à l'avant-garde de l'industrie, qui prépare les pilotes à accéder à des postes au sein des sociétés aériennes. Ensemble, les filiales de Chorus offrent des services englobant toutes les étapes du cycle de vie utile d'un avion régional, notamment : l'acquisition et la location; le réaménagement, l'ingénierie, la modification, l'adaptation et la transition; le transport à forfait; la maintenance des avions et des composants, le démontage et l'approvisionnement en pièces, en plus d'assurer la formation de pilotes.

Les actions à droit de vote variable de catégorie A et les actions à droit de vote de catégorie B de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR ». Les débentures de premier rang non garanties à 5,75 % échéant le 31 décembre 2024, les débentures de premier rang non garanties convertibles à 6,00 % échéant le 30 juin 2026 et les débentures de premier rang non garanties à 5,75 % échéant le 30 juin 2027 de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous les symboles « CHR.DB.A », « CHR.DB.B » et « CHR.DB.C », respectivement. www.chorusaviation.com

SOURCE Chorus Aviation Inc.

Demande de renseignements des médias: [email protected]