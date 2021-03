Jazz est le seul exploitant de vols Air Canada Express.

25 appareils 175 d'Embraer ajoutés au parc d'appareils visés, augmentation de la marge liée aux frais fixes.

Jazz fournira 100 % de la capacité régionale d'Air Canada Express au moyen d'appareils de 70 places et plus jusqu'en 2025 .

Appareils Dash 8-300 retirés du parc d'appareils visés.

Créances au titre des mesures d'endiguement des coûts contrôlables limitées à 20 millions de dollars par année, amélioration du fonds de roulement ; exposition de +/- 2,0 millions de dollars inchangée.

Tous les autres éléments importants du contrat d'achat de capacité (CAC) demeurent inchangés.

HALIFAX, NS, le 15 mars 2021 /CNW/ - Chorus Aviation Inc. (TSX : CHR) (« Chorus »), société mère de Jazz Aviation S.E.C. (« Jazz »), a confirmé aujourd'hui que la condition préalable aux modifications apportées au CAC conclu entre Jazz et Air Canada annoncées le 1er mars 2021 a été respectée. Par conséquent, le CAC modifié entre en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2021. L'entente nouvellement conclue avec les pilotes de Jazz, représentés par l'Air Line Pilots Association International, sera en vigueur jusqu'au 31 décembre 2035.

« Je remercie les pilotes de Jazz et l'équipe de direction de l'Air Line Pilots Association International de garantir la place de Jazz au sein du réseau d'Air Canada Express. Il s'agit d'une excellente nouvelle pour nos employés et nos parties prenantes, a déclaré Joe Randell, président et chef de la direction de Chorus. À titre de seul exploitant des services d'Air Canada Express, nous nous réjouissons à l'idée d'intégrer les appareils 175 d'Embraer à notre parc aérien et d'élargir encore plus notre vaste gamme de capacités et de services liés à l'aviation régionale. »

Les modifications apportées au CAC comprennent ce qui suit :

Consolidation de 25 appareils 175 d'Embraer au sein du parc d'appareils visés de Jazz

Jazz exploitera les 25 appareils E175 aux termes du CAC.





Jazz est l'exploitant exclusif d'appareils de 70 places et plus sous la marque Air Canada Express jusqu'à la fin de 2025.





Les frais fixes augmentent de 46,0 millions de dollars sur la durée du CAC ; les frais fixes minimums annuels augmenteront de 1,2 million de dollars par année de 2021 à 2025, et d'environ 4,0 millions de dollars par année de 2026 à 2035.

Retrait de 19 Dash 8-300 du parc d'appareils visés de Jazz

Dix-neuf appareils Dash 8-300 seront retirés du parc en 2021. Le retrait des Dash 8-300 réduira les produits futurs tirés de la location d'appareils aux termes du CAC d'environ 56,0 millions de dollars sur la durée restante du contrat.





Chorus est propriétaire de ces Dash 8-300 ; 15 de ces appareils ont fait l'objet d'un programme d'entretien prolongé (« PEP ») qui prolonge leur durée de vie utile d'environ 15 ans. Chorus estime que la valeur comptable de ces avions est d'environ 65,0 millions de dollars ; elle peut vendre ou louer ces appareils, ou encore les convertir pour le transport de fret.

Créances au titre des mesures d'endiguement des coûts contrôlables

Les créances au titre des mesures d'endiguement des coûts contrôlables sont limitées à un maximum de 20,0 millions de dollars annuellement, des rapprochements trimestriels sont effectués et le paiement se fait au trimestre suivant. Cela permettra d'éviter l'accumulation de créances au-delà du maximum convenu. L'exposition de +/- 2,0 millions de dollars relative aux mesures d'endiguement des coûts contrôlables demeure inchangée.

À la suite de ces modifications apportées au CAC, Chorus prévoit que les coûts, charges et autres frais non récurrents se situeront entre 100,0 millions de dollars et 110,0 millions de dollars, dont environ la moitié est de nature hors trésorerie, et que la portion de trésorerie sera payée sur plusieurs années. Les éléments hors trésorerie comprennent une provision pour dépréciation d'environ 45,0 millions de dollars relative aux Dash 8-300 et aux stocks connexes ainsi qu'une charge de compression hors trésorerie évaluée à un montant de 10,0 millions de dollars à 15,0 millions de dollars liée au régime de retraite à prestations déterminées, au nombre de pilotes choisissant la retraite anticipée ainsi qu'aux données démographiques. Des charges décaissées non récurrentes d'environ 49,0 millions de dollars sont prévues au titre de paiements en espèces pour inciter le départ hâtif de pilotes de Jazz ayant beaucoup d'ancienneté participant au régime de retraite à prestations déterminées, ainsi que de frais de contrat payables à Air Canada relativement au transfert et à l'intégration du parc d'E175.

Information prospective

Le présent communiqué renferme de l'« information prospective ». On repérera l'information prospective à l'emploi de termes ou d'expressions comme « prévoit », « croit », « pourrait », « estime », « s'attend à », « a l'intention de », « peut », « planifie », « prédit », « potentiel », « projette », « devrait » et « suppose » ou de termes ou expressions similaires, y compris d'hypothèses. Par nature, l'information prospective repose sur des hypothèses concernant des événements et des circonstances futurs, et est donc assujettie à des risques et incertitudes importants qui peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés dans l'information prospective. Les résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats évoqués dans le présent communiqué du fait de divers facteurs, notamment les répercussions de la pandémie de COVID-19 sur la santé financière et les perspectives d'Air Canada, le risque de litiges ou de défauts aux termes du CAC ainsi que les facteurs de risques décrits dans le plus récent rapport de gestion de Chorus, la plus récente notice annuelle de Chorus et le dossier d'information public de Chorus disponibles à www.sedar.com. L'information prospective figurant dans le présent communiqué représente les attentes de Chorus à la date du présent communiqué (ou à la date indiquée) et pourrait changer après cette date. Chorus décline toute intention ou obligation d'actualiser ou de modifier cette information prospective, sauf dans la mesure où les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

À propos de Chorus Aviation Inc.

Chorus est un fournisseur mondial de solutions d'aviation régionale intégrées. Sa vision est d'offrir l'aviation régionale au monde entier. Ayant son siège à Halifax, en Nouvelle-Écosse, elle est formée de Chorus Aviation Capital - une entreprise de location d'avions régionaux de premier plan de portée internationale - ainsi que de Jazz et de Voyageur Aviation, deux sociétés qui exercent leurs activités de manière sûre depuis longtemps et qui sont reconnues pour l'excellence de leur service à la clientèle. Chorus offre une gamme complète de services de soutien liés à l'aviation régionale englobant toutes les étapes du cycle de vie utile d'un avion, notamment l'acquisition et la location ; le réaménagement, l'ingénierie, la modification, l'adaptation et la préparation ; les vols à contrat ; ainsi que la maintenance des avions et des composants, le démontage et l'approvisionnement en pièces.

Les actions à droit de vote variable de catégorie A et les actions à droit de vote de catégorie B de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR ». www.chorusaviation.com

