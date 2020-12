Offrir l'aviation régionale au monde entier.

HALIFAX, NS, le 23 déc. 2020 /CNW/ - Chorus Aviation Inc. (« Chorus ») (TSX: CHR) a annoncé aujourd'hui la livraison de deux nouveaux appareils A220-300 d'Airbus à airBaltic de la Lettonie. Ces deux appareils (MSN 55094 et 55095) sont les derniers des cinq appareils livrés aux termes d'un contrat de location à long terme avec la société aérienne dans le cadre d'une opération de cession-bail visée par un engagement annoncé le 20 novembre 2019.

En décembre 2013, airBaltic est devenu le premier transporteur aérien à exploiter l'A220-300 d'Airbus et, en mai 2020, a relancé ses activités avec un parc aérien composé exclusivement d'A220. « airBaltic continue d'étendre ses services en toute sécurité à la suite de la crise entraînée par la pandémie, et offre plus de 65 destinations depuis les trois pays baltes, a déclaré Vitolds Jakovļevs, chef des Affaires financières d'airBaltic. Ces appareils surpassent les attentes de notre entreprise en matière de rendement global et d'efficacité énergétique, tout en offrant une excellente expérience en vol. »

« Nous félicitons airBaltic pour la reprise et l'expansion de ses services à l'échelle de l'Europe, a déclaré Joe Randell, président et chef de la direction de Chorus. L'A220, appareil à la fine pointe de la technologie construit au Canada, est en tête de peloton pour aider les transporteurs du monde entier à reprendre leurs services, à mesure que la demande augmente grâce à la mise en œuvre de tests rapides et à la distribution de vaccins pour limiter la propagation de la COVID-19. »

Information prospective

Le présent communiqué renferme de l'« information prospective ». On repérera l'information prospective à l'emploi de termes ou d'expressions comme « prévoit », « croit », « pourrait », « estime », « s'attend à », « a l'intention de », « peut », « planifie », « prédit », « potentiel », « projette », « devrait » et « suppose » ou de termes ou expressions similaires, y compris d'hypothèses.

Par nature, l'information prospective repose sur des hypothèses concernant des événements et des circonstances futurs, et est donc assujettie à des risques et incertitudes importants qui peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés dans l'information prospective. Les résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats évoqués dans le présent communiqué du fait de divers facteurs, notamment les répercussions de la pandémie de COVID-19 sur le secteur du transport aérien, les contreparties contractuelles de Chorus et ses filiales ainsi que les facteurs de risques décrits dans le plus récent rapport de gestion de Chorus, la plus récente notice annuelle de Chorus et le dossier d'information public de Chorus disponible www.sedar.com.

À propos d'airBaltic

airBaltic (Air Baltic Corporation AS) est l'un des transporteurs aériens les plus ponctuels au monde, reliant la région balte à plus de 65 destinations en Europe, au Moyen-Orient et dans la CEI. airBaltic est une société par actions à responsabilité illimitée fondée en 1995. Son principal actionnaire est l'État de la Lettonie, qui détient 96,14 % des actions, tandis que Lars Thuesen en détient 3,86 % par l'intermédiaire de la société Aircraft Leasing 1 SIA, dont il est l'unique propriétaire. airBaltic exploite 25 appareils A220-300 d'Airbus et a reçu de nombreux prix internationaux pour son excellence et ses services novateurs. Le transporteur a reçu le prix de la société aérienne régionale de l'année du CAPA en 2017 et le prix du leader du marché des transporteurs aériens de l'année d'ATW en 2018 et en 2019. De plus, en 2019, airBaltic a reçu le prix de leadership du secteur d'Airline Business.

À propos de Chorus Aviation Inc.

Chorus est un fournisseur mondial de solutions d'aviation régionale intégrées. Sa vision est d'offrir l'aviation régionale au monde entier. Ayant son siège à Halifax, en Nouvelle-Écosse, elle est formée de Chorus Aviation Capital, une entreprise de location d'avions régionaux de premier plan de portée internationale, ainsi que de Jazz Aviation et de Voyageur Aviation, deux sociétés qui exercent leurs activités de manière sûre depuis longtemps et qui sont reconnues pour l'excellence de leur service à la clientèle. Chorus offre une gamme complète de services de soutien liés à l'aviation régionale englobant toutes les étapes du cycle de vie utile d'un avion, notamment l'acquisition et la location, le réaménagement, l'ingénierie, la modification, l'adaptation et la préparation, les vols à contrat, la maintenance des avions et des composants, le démontage et l'approvisionnement en pièces.

Les actions à droit de vote variable de catégorie A et les actions à droit de vote de catégorie B de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR ». www.chorusaviation.com. www.chorusaviation.com

SOURCE Chorus Aviation Inc.

Renseignements: Relations avec les médias pour Chorus : [email protected]; Relations avec les analystes pour Chorus : [email protected]

Liens connexes

www.chorusaviation.ca