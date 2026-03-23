Chorus Aviation fait le point sur l'accident mettant en cause sa filiale Jazz Aviation LP

HALIFAX, N.-É., le 23 mars 2026 /CNW/ - Chorus Aviation Inc. (TSX: CHR) (« Chorus ») confirme avoir été informée d'un accident relatif au vol AC8646 impliquant un appareil de type CRJ900 de sa filiale Jazz Aviation LP (« Jazz »), opérant sous la marque Air Canada Express. L'accident s'est produit à LaGuardia (LGA) vers 23 h 47, heure locale, le 22 mars 2026. Le vol, qui effectuait la liaison entre Montréal (YUL) et LGA, est entré en collision avec un camion de pompiers sur la piste lors de son atterrissage à l'aéroport LaGuardia de New York (LGA).

Les responsables de l'Autorité portuaire de New York et du New Jersey ont confirmé que le pilote et le copilote avaient perdu la vie dans cet accident. Jazz met tout en œuvre pour soutenir les familles et les employés en cette période difficile. Nos pensées vont aux familles et aux proches des victimes.

« Toute la famille Chorus pleure la perte de nos collègues de Jazz », a déclaré Colin Copp, président et chef de la direction de Chorus. « Chorus appuie sans réserve l'équipe de Jazz et veille à lui apporter tout le soutien nécessaire pour qu'elle puisse prendre soin des personnes touchées par cette tragédie. »

Jazz coopère pleinement avec les autorités chargées de l'enquête. Jazz continue d'assurer ses vols réguliers selon le programme habituel.

Pour plus de détails de nature opérationnels, veuillez vous reporter au communiqué publié précédemment par Jazz. D'autres informations seront communiquées dès qu'elles seront disponibles et que cela s'avérera opportun.

À propos de Chorus Aviation Inc.

Chorus est une société de portefeuille qui détient les principales filiales en exploitation suivantes : Jazz Aviation, la compagnie aérienne régionale la plus importante au Canada et fournisseur de services aériens régionaux sous la marque Air Canada Express; Voyageur Aviation, un chef de file en matière de services de vols nolisés spécialisés, de modification d'avions, d'approvisionnement en pièces et de soutien en service; Cygnet Aviation Academy, une académie accréditée à l'avant-garde de l'industrie, qui prépare les pilotes à accéder à des postes au sein des sociétés aériennes et Elisen & associés inc., un fournisseur chef de file de services de génie aérospatial et de certification. Ensemble, les filiales de Chorus offrent des services englobant toutes les étapes du cycle de vie utile d'un avion, notamment : les vols à forfait; le réaménagement, l'ingénierie, la modification, la réaffectation et la transition d'avions; les vols à forfait; la maintenance des avions et des composants; le démontage et l'approvisionnement en pièces; l'acquisition et la location d'avions; et la formation des pilotes.

Les actions avec droit de vote variable de catégorie A et les actions avec droit de vote de catégorie B de Chorus se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR ». Les débentures non garanties de premier rang à 5,75 % échéant le 30 juin 2027 de Chorus se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR.DB.C ». Pour de plus amples renseignements sur Chorus, veuillez vous rendre au site : www.chorusaviation.com.

SOURCE Chorus Aviation Inc.

Relations avec les médias pour Chorus : [email protected] ; Relations avec les analystes pour Chorus : [email protected]