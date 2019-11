Chorus Aviation Inc. annonce le dividende de novembre 2019

HALIFAX, le 20 nov. 2019 /CNW/ - Chorus Aviation Inc. (« Chorus ») (TSX: CHR) a annoncé aujourd'hui qu'un dividende mensuel de 0,04 $ par action de catégorie A et de catégorie B sera versé le ou après le 17 décembre 2019 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 29 novembre 2019. Ces dividendes se qualifient comme dividendes déterminés au Canada et dividendes admissibles aux États-Unis.

Le 1er février 2018, Chorus a mis en place un régime de réinvestissement des dividendes (le « RRD ») qui lui permet d'offrir un escompte pouvant aller jusqu'à 5 % par rapport au cours moyen du marché pour les actions achetées aux termes du RRD. Chorus offre actuellement un escompte de 4 %.

Le RRD offre aux actionnaires qui résident au Canada la possibilité d'acheter des actions additionnelles de Chorus au moyen des dividendes en espèces payés sur les actions versées au RRD. Le RRD présente notamment les avantages suivants : escompte actuel de 4 %, réinvestissement automatique, aucuns frais de courtage ou autres frais de service pour l'achat d'actions acquises aux termes du RRD, et possibilité d'acquérir des fractions d'action. Les détails se trouvent à la section « Relations avec les investisseurs » du site Web de Chorus à https://fr.chorusaviation.com/regime-de-reinvestissement-des-dividendes.

À propos de Chorus

Chorus Aviation est un fournisseur mondial de solutions d'aviation régionale intégrées. Sa vision est d'offrir l'aviation régionale au monde entier. Ayant son siège à Halifax, en Nouvelle-Écosse, elle est formée de Chorus Aviation Capital, une entreprise de location d'avions régionaux de premier plan de portée internationale, ainsi que de Jazz Aviation et de Voyageur Aviation, deux sociétés qui exercent leurs activités de manière sûre depuis longtemps et qui sont reconnues pour l'excellence de leur service à la clientèle. Chorus offre une gamme complète de services de soutien liés à l'aviation régionale englobant toutes les étapes de vie utile d'un avion, notamment : acquisitions et locations ; réaménagement, ingénierie, modification, adaptation et préparation ; vols à contrats ; maintenance des avions et des composants, démontage et approvisionnement en pièces. Les actions à droit de vote variable de catégorie A et les actions à droit de vote de catégorie B de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR ». www.chorusaviation.com

Relations avec les médias : Manon Stuart, 902 873-5054, Canada - Est / Atlantique, manon.stuart@chorusaviation.com; Debra Williams, 905 671-7769, Canada - Centre / Ouest, debra.williams@chorusaviation.com; Relations avec les investisseurs : Nathalie Megann, 902 873-5094, Halifax, investorsinfo@chorusaviation.com

