HALIFAX, NS, le 21 juin 2021 /CNW/ - Chorus Aviation Inc. (« Chorus ») (TSX : CHR) annonce les résultats du vote visant l'élection des administrateurs tenu lors de son assemblée annuelle des actionnaires qui s'est déroulée de façon virtuelle le 21 juin 2021.

Le nombre d'actions des actionnaires ayant voté en personne ou par procuration lors de l'assemblée totalisait 60 142 910 soit 33.85 % des actions émises et en circulation de Chorus avec droit de vote. Les détenteurs du nombre requis d'actions ont voté en faveur de toutes les questions à l'ordre du jour. Dix candidats au conseil d'administration figuraient dans la circulaire de sollicitation de procurations de Chorus. Les résultats détaillés du scrutin se trouvent ci-dessous.

Candidats Votes en faveur % en faveur Abstention de votes % d'abstention Karen Cramm 59 072 204 98,22% 1 070 706 1,78% Richard D. Falconer 56 251 200 93,53% 3 891 710 6,47% Gail Hamilton 56 416 521 93,80% 3 726 389 6,20% R Stephen Hannahs 59 563 039 99,04% 579 871 0,96% Sydney John Isaacs 59 035 223 98,16% 1 107 687 1,84% Alan Jenkins 56 341 260 93,68% 3 801 650 6,32% Amos Kazzaz 56 232 124 93,50% 3 910 786 6,50% Marie-Lucie Morin 55 709 665 92,63% 4 430 245 7,37% Joseph D. Randell 56 224 883 93,49% 3 918 027 6,51% Paul Rivett 59 641 810 99,17% 501,100 0,83%

Chorus est ravie d'accueillir Mme Gail Hamilton, M. Alan Jenkins et M. Paul Rivett au sein de son conseil d'administration. Mme Hamilton a été associée chez KPMG et Ernst & Young, offrant des services d'audit et des services-conseils à diverses organisations, dont plusieurs dans le secteur du transport aérien. M. Jenkins compte plus de vingt ans d'expérience à titre de cadre supérieur et au sein de conseils d'administration dans les domaines de la location d'avions, du financement spécialisé, de l'aviation, du transport et des services financiers. En plus d'être le cofondateur de NordStar Capital, M. Rivett a été président de Fairfax Financial Holdings Limited où, en 2016, il a été chargé de l'investissement de 200 millions $ de la firme dans Chorus qui a servi de financement initial pour notre entreprise de location d'avions régionaux.

À propos de Chorus

Chorus est un fournisseur mondial de solutions d'aviation régionale intégrées. Sa vision est d'offrir l'aviation régionale au monde entier. Ayant son siège à Halifax, en Nouvelle-Écosse, elle est formée de Chorus Aviation Capital, une entreprise de location d'avions régionaux de premier plan de portée internationale, ainsi que de Jazz Aviation et de Voyageur Aviation, deux sociétés qui exercent leurs activités de manière sûre depuis longtemps et qui sont reconnues pour l'excellence de leur service à la clientèle. Chorus offre une gamme complète de services de soutien liés à l'aviation régionale englobant toutes les étapes du cycle de vie utile d'un avion, notamment l'acquisition et la location ; le réaménagement, l'ingénierie, la modification, l'adaptation et la préparation ; les vols à contrat ; ainsi que la maintenance des avions et des composants, le démontage et l'approvisionnement en pièces.

Les actions à droit de vote variable de catégorie A et les actions à droit de vote de catégorie B de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR ». Les débentures de premier rang à 6,00 %, les débentures de premier rang non garanties à 5,75 % et les débentures de premier rang non garanties convertibles à 6,00 % de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous les symboles « CHR.DB », « CHR.DB.A » et « CHR.DB.B », respectivement. www.chorusaviation.com

SOURCE Chorus Aviation Inc.

Renseignements: Relations avec les médias pour Chorus : [email protected]

Liens connexes

www.chorusaviation.ca