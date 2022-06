HALIFAX, NS, le 27 juin 2022 /CNW/ - le 27 juin 2022 - Chorus Aviation Inc. (« Chorus ») (TSX : CHR) annonce les résultats du vote visant l'élection des administrateurs tenu lors de son assemblée annuelle des actionnaires qui s'est déroulée de façon virtuelle le 27 juin 2022.

Le nombre d'actions des actionnaires ayant voté virtuellement ou par procuration lors de l'assemblée totalisait 76 678 672, soit 37,76% des actions émises et en circulation de Chorus avec droit de vote. Les détenteurs du nombre requis d'actions ont voté en faveur de toutes les questions à l'ordre du jour. Dix candidats au conseil d'administration figuraient dans la circulaire de sollicitation de procurations de Chorus. Les résultats détaillés du scrutin se trouvent ci-dessous.

Candidat(e) Votes en faveur % en faveur Abstention de votes % d'abstention Karen Cramm 76 020 310 99,10 % 688 962 0,90 % Gail Hamilton 76 199 702 99,38 % 478 970 0,62 % R Stephen Hannahs 76 174 892 99,34 % 503 780 0,66 % Alan Jenkins 76 148 764 99,31 % 529 908 0,69 % Amos Kazzaz 76 207 398 99,39 % 471 274 0,61 % David Levenson 76 235 512 99,42 % 443 160 0,58 % Marie-Lucie Morin 68 038 045 88,74 % 8 636 430 11,26 % Joseph D. Randell 76 257 570 99,45 % 421 102 0,55 % Paul Rivett 75 968 963 99,09 % 697 937 0,91 % Frank Yu 76 233 033 99,42 % 445 639 0,58 %

À propos de Chorus

La vision de Chorus est d'offrir l'aviation régionale au monde entier. Ayant son siège social à Halifax, en Nouvelle-Écosse, Chorus est un fournisseur intégré de solutions d'aviation régionale, y compris de services de gestion d'actifs. Ses principales filiales sont : Falko Regional Aircraft, la plus importante société mondiale de location d'appareils et de gestion d'actifs se concentrant uniquement sur le secteur de l'aviation régionale; Jazz Aviation, l'unique fournisseur des services aériens régionaux d'Air Canada; et Voyageur Aviation, un fournisseur de services de vols nolisés spécialisés, de modification d'avions et d'approvisionnement en pièces à des clients du secteur de l'aviation régionale partout dans le monde. Ensemble, les filiales de Chorus offrent des services de soutien englobant toutes les étapes du cycle de vie utile d'un avion régional, notamment : l'acquisition et la location; le réaménagement, l'ingénierie, la modification, l'adaptation et la transition; les vols à contrats; la maintenance des avions et des composants, le démontage et l'approvisionnement en pièces.

Les actions à droit de vote variable de catégorie A et les actions à droit de vote de catégorie B de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR ». Les débentures de premier rang à 6,00 % échéant le 31 décembre 2024, les débentures de premier rang non garanties à 5,75 % échéant le 31 décembre 2024, les débentures de premier rang non garanties convertibles à 6,00 % échéant le 30 juin 2026 et les débentures de premier rang non garanties à 5,75 % échéant le 30 juin 2027 de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous les symboles « CHR.DB », « CHR.DB.A », « CHR.DB.B » et « CHR.DB.C », respectivement. www.chorusaviation.com

