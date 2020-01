Chorus Aviation Capital a ajouté 34 avions loués à son parc en 2019 : une année record

La société a terminé l'année 2019 en concluant des contrats de location supplémentaires avec Croatia Airlines et IndiGo, et en prolongeant des contrats de location avec Aeromexico Connect.



Le parc d'avions loués à des tiers visés par des engagements compte maintenant 641 avions.

HALIFAX, le 13 janv. 2020 /CNW/ - Chorus Aviation Inc. (« Chorus ») (TSX: CHR) a annoncé aujourd'hui que Chorus Aviation Capital a ajouté 34 avions loués à son parc en 2019. Grâce à cet excellent rendement sur le marché, le portefeuille d'avions de Chorus Aviation Capital loués à des tiers compte maintenant 641 avions.

Parmi les opérations de fin d'année et celles qui n'avaient pas été annoncées précédemment, on retrouve l'acquisition de deux Dash 8‑400 en milieu de vie (numéros de série du fabricant : 4300 et 4301) loués à Croatia Airlines, et une entente de cession-bail supplémentaire visant deux ATR 72-600 neufs (numéros de série du fabricant : 1545 et 1552) avec IndiGo. De plus, Chorus Aviation Capital a prolongé ses contrats de location avec Aerolitoral, S.A. de C.V. (faisant affaire sous le nom Aeromexico Connect), une filiale d'Aerovías de México, S.A. de C.V. (faisant affaire sous le nom Aeromexico), visant trois Embraer 190 acquis en 2017.

« Nous sommes ravis de la confiance que nous ont témoignée nos clients en 2019. Notre détermination inébranlable à atteindre nos objectifs s'est traduite par une croissance significative de notre portefeuille et l'atteinte de plusieurs jalons importants pour ce qui est de la progression de notre entreprise de location, a déclaré Steve Ridolfi, président de Chorus Aviation Capital. Depuis l'établissement de Chorus Aviation Capital il y a seulement trois ans, nous avons fait croître notre portefeuille d'avions loués à des tiers, qui totalise maintenant 641 avions d'une valeur approximative de 1,3 milliard de dollars américains devant générer des produits de location contractuels de 960 millions de dollars américains. »

« L'année 2019 a été marquée par de nombreuses premières à Chorus Aviation Capital. Nous avons conclu une facilité de crédit de 300 millions de dollars américains, vendu les premiers avions faisant partie de notre portefeuille, soit trois Dash 8-400 loués à Falcon (vente annoncée précédemment), et prolongé nos premiers contrats de location en renouvelant ceux visant trois E190 d'Aeromexico Connect. La prolongation réussie de ces contrats de location fait en sorte que nous n'avons aucun contrat de location venant à échéance d'ici 2021. En outre, en 2019, nous avons livré notre premier Airbus A220-300 aux fins de location à airBaltic », a déclaré M. Ridolfi.

« Nous sommes heureux de la dynamique très positive qui a été créée et de l'atteinte de ces jalons importants, a déclaré Joe Randell, président et chef de la direction de Chorus. La vente d'avions, la prolongation de contrats de location et les percées au sein de nouveaux marchés démontrent les possibilités qu'offrent nos activités de location d'avions, qui gagnent en maturité. Alors que nous continuons de concrétiser notre stratégie de croissance, notre approche demeure la même, c'est-à-dire bâtir notre entreprise de location de façon prudente et rentable. »

À propos de Chorus Aviation Capital

Fondée en 2017, Chorus Aviation Capital entretient actuellement des liens avec seize sociétés aériennes établies dans quinze pays. Elle vise à bâtir un portefeuille d'avions régionaux neufs et en milieu de vie, tout en tirant parti des synergies inhérentes à ses sociétés affiliées dans le but d'offrir une gamme complète de services d'aviation régionale.

À propos de Chorus

Chorus est un fournisseur mondial de solutions d'aviation régionale intégrées. Sa vision est d'offrir l'aviation régionale au monde entier. Ayant son siège social à Halifax, en Nouvelle-Écosse, elle est formée de Chorus Aviation Capital, une entreprise de location d'avions régionaux de premier plan d'envergure internationale, ainsi que de Jazz Aviation et de Voyageur Aviation, deux entreprises qui exercent leurs activités de manière sûre depuis longtemps et qui sont reconnues pour l'excellence de leur service à la clientèle. Chorus offre une gamme complète de services de soutien liés à l'aviation régionale englobant toutes les étapes du cycle de vie utile d'un avion, notamment l'acquisition et la location, le réaménagement, l'ingénierie, la modification, l'adaptation et la préparation, les vols à contrats, la maintenance des avions et des composants, le démontage et l'approvisionnement en pièces. Les actions à droit de vote variable de catégorie A et les actions à droit de vote de catégorie B de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR ».

Information prospective

Le présent communiqué peut renfermer de l'« information prospective ». On repérera l'information prospective à l'emploi de termes ou d'expressions comme « prévoit », « croit », « pourrait », « estime », « s'attend à », « a l'intention de », « peut », « planifie », « prédit », « potentiel », « en attente », « projette », « devrait », « suppose » et de termes ou expressions similaires. L'information prospective met en jeu des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux qui y sont indiqués. Les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats indiqués dans l'information prospective pour un certain nombre de raisons, notamment la non-réalisation des opérations mentionnées dans le présent communiqué selon les modalités actuellement envisagées par Chorus, ou l'absence de clôture des opérations, ainsi que les facteurs de risque indiqués dans la notice annuelle de Chorus datée du 21 février 2019 et dans les documents d'information de Chorus disponibles à l'adresse www.sedar.com. Les énoncés contenant de l'information prospective figurant dans le présent communiqué représentent les attentes de Chorus en date du communiqué (ou à la date à laquelle ils ont été faits) et ils sont susceptibles de changer par la suite. Chorus décline toute intention ou obligation d'actualiser ou de modifier de tels énoncés à la lumière de nouveaux éléments d'information, d'événements futurs ou pour quelque autre motif que ce soit, sauf dans la mesure où les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

______________________________________ 1 Ce nombre comprend quatre engagements de location pour des avions dont la livraison devrait avoir lieu en 2020.

Renseignements: Relations avec les médias pour Chorus : Manon Stuart, 902 873-5054, [email protected]; Teri Udle, 902 873-5047, [email protected]; Relations avec les analystes : Nathalie Megann, 902 873-5094, [email protected]

