Fournisseur mondial de solutions d'aviation régionale intégrées

HALIFAX, NS, le 4 août 2021 /CNW/ - Chorus Aviation Inc. (« Chorus ») (TSX : CHR) a annoncé aujourd'hui que Chorus Aviation Capital a conclu des ententes visant la location de deux Dash 8-400 à Waltzing Matilda Airlines, LP (« WMA ») faisant affaire sous le nom Connect Airlines. Chorus Aviation Capital prévoit livrer les appareils en septembre et en novembre 2021.

« Nous sommes ravis d'accueillir Connect Airlines au sein de notre famille de locataires et nous nous réjouissons à l'idée de former un partenariat solide avec ce nouveau transporteur américain emballant, qui assurera des vols passagers réguliers », a déclaré Steven Ridolfi, président de Chorus Aviation Capital.

« Nous remercions l'équipe de Chorus Aviation Capital de soutenir le lancement de Connect Airlines. La sélection par Connect des turbopropulseurs Dash 8-400, des avions fabriqués au Canada qui ont fait leurs preuves, témoigne de notre confiance à l'égard des avantages qu'ils procurent du point de vue des passagers et de l'exploitation », a déclaré John Thomas, chef de la direction de WMA.

Ces deux avions sont les derniers Dash 8-400 restants parmi ceux qui étaient auparavant exploités par Flybe et dont Chorus Aviation Capital avait repris possession en 2020. En tenant compte des opérations annoncées précédemment avec Cobham et Sky Alps, Chorus Aviation Capital a maintenant remis en marché et placé tous les Dash 8-400 dont elle avait repris possession. Tous les appareils ont fait l'objet de travaux de reconfiguration et de remise en service effectués par Voyageur Aviation et les Services techniques Jazz, des filiales de Chorus.

« Je suis fier des efforts de collaboration déployés par l'équipe de Chorus pour trouver des débouchés et mettre en œuvre des solutions intégrées visant la remise en marché de nos avions dans un contexte difficile, a déclaré Joe Randell, président et chef de la direction de Chorus. Nos décennies d'expérience à titre d'exploitant régional et notre expertise pour ce qui est d'offrir une gamme complète de services liés à l'aviation régionale permettent à Chorus de se distinguer de ses concurrents. »

Information prospective

Le présent communiqué renferme de l'« information prospective ». On repérera l'information prospective à l'emploi de termes ou d'expressions comme « prévoit », « croit », « pourrait », « estime », « s'attend à », « a l'intention de », « peut », « planifie », « prédit », « éventuel » et « projette » ou des termes ou expressions similaires, y compris des hypothèses, ainsi que par l'utilisation du conditionnel et du futur.

Par nature, l'information prospective repose sur des hypothèses concernant des événements et des circonstances futurs, et est donc assujettie à des risques et incertitudes importants qui peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés dans l'information prospective. Les résultats réels peuvent aussi différer sensiblement des résultats évoqués dans le présent communiqué du fait de divers facteurs, notamment les facteurs de risques décrits dans la plus récente notice annuelle de Chorus, le plus récent rapport de gestion de Chorus, et le dossier d'information public de Chorus disponibles à www.sedar.com.

À propos de Chorus Aviation Inc.

Chorus Aviation est un fournisseur mondial de solutions d'aviation régionale intégrées. Sa vision est d'offrir l'aviation régionale au monde entier. Ayant son siège social à Halifax, en Nouvelle-Écosse, elle est formée de Chorus Aviation Capital, une entreprise de location d'appareils régionaux de premier plan d'envergure internationale, ainsi que de Jazz Aviation et de Voyageur Aviation, deux entreprises qui exercent leurs activités de manière sûre depuis longtemps et qui sont reconnues pour l'excellence de leur service à la clientèle. Chorus offre une gamme complète de services de soutien liés à l'aviation régionale englobant toutes les étapes du cycle de vie utile d'un avion, notamment l'acquisition et la location ; le réaménagement, l'ingénierie, la modification, l'adaptation et la préparation ; les vols à contrat ; et la maintenance des avions et des composants, le démontage et l'approvisionnement en pièces.

Les actions à droit de vote variable de catégorie A et les actions à droit de vote de catégorie B de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR ». Les débentures de premier rang à 6,00 %, les débentures de premier rang non garanties à 5,75 % et les débentures de premier rang non garanties convertibles à 6,00 % de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous les symboles « CHR.DB », « CHR.DB.A » et « CHR.DB.B », respectivement.

www.chorusaviation.com

À propos de Waltzing Matilda Aviation

WMA est une filiale de Waltzing Matilda Aviation, LLC, un exploitant de services de nolisement de jets de Boston qui a commencé ses activités à titre privé en juin 2008 et qui a assuré, de façon sûre et fiable, des milliers d'heures de vol en mettant l'accent sur un service à la clientèle exceptionnel. Waltzing Matilda lancera un nouveau transporteur aérien assurant des vols réguliers au quatrième trimestre de 2021 sous la marque Connect Airlines. Basé à l'aéroport Billy Bishop de Toronto, Connect Airlines offrira des liaisons vers le nord-est et le Midwest des États-Unis au moyen d'appareils Dash 8-400.

SOURCE Chorus Aviation Inc.

Renseignements: Relations avec les médias pour Chorus : [email protected] ; Relations avec les analystes pour Chorus : [email protected]

Liens connexes

www.chorusaviation.ca