HALIFAX, NS, le 14 avril 2021 /CNW/ - Chorus Aviation Inc. (« Chorus ») (TSX: CHR) a annoncé aujourd'hui que Chorus Aviation Capital a loué un appareil Dash 8-400 (numéro de série du fabricant 4224) à National Jet Express, une filiale de Cobham Aviation Services (« Cobham »).

« Nous sommes ravis d'accueillir Cobham au sein de notre famille de preneurs, a déclaré Steve Ridolfi, président de Chorus Aviation Capital. Important fournisseur de services d'aviation sous contrats en Australie, Cobham a une longue tradition d'excellence et d'innovation dans le domaine du transport aérien. Nous nous réjouissons à l'idée de tisser des liens mutuellement satisfaisants avec cette cliente de grande envergure. »

Cet avion, dont Chorus Aviation Capital a repris possession en 2020, a été modifié et adapté par Voyageur Aviation Corp., filiale de Chorus, afin de soutenir les opérations de Cobham sur pistes avec revêtement et sans revêtement dans des endroits éloignés à l'échelle de l'Australie.

Le présent communiqué renferme de l'« information prospective ». On repérera l'information prospective à l'emploi de termes ou d'expressions comme « prévoit », « croit », « pourrait », « estime », « s'attend à », « a l'intention de », « peut », « planifie », « prédit », « éventuel » et « projette » ou des termes ou expressions similaires, y compris des hypothèses, ainsi que par l'utilisation du conditionnel et du futur.

Par nature, l'information prospective repose sur des hypothèses concernant des événements et des circonstances futurs, et est donc assujettie à des risques et incertitudes importants qui peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés dans l'information prospective. Les résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats évoqués dans le présent communiqué du fait de divers facteurs, notamment les facteurs de risques décrits dans la plus récente notice annuelle de Chorus, le plus récent rapport de gestion de Chorus, et le dossier d'information public de Chorus disponibles à www.sedar.com.

Chorus est un fournisseur mondial de solutions d'aviation régionale intégrées. Sa vision est d'offrir l'aviation régionale au monde entier. Ayant son siège à Halifax, en Nouvelle-Écosse, elle est formée de Chorus Aviation Capital - une entreprise de location d'avions régionaux de premier plan de portée internationale - ainsi que de Jazz Aviation et de Voyageur Aviation, deux sociétés qui exercent leurs activités de manière sûre depuis longtemps et qui sont reconnues pour l'excellence de leur service à la clientèle. Chorus offre une gamme complète de services de soutien liés à l'aviation régionale englobant toutes les étapes du cycle de vie utile d'un avion, notamment l'acquisition et la location ; le réaménagement, l'ingénierie, la modification, l'adaptation et la préparation ; les vols à contrat ; ainsi que la maintenance des avions et des composants, le démontage et l'approvisionnement en pièces.

Les actions à droit de vote variable de catégorie A et les actions à droit de vote de catégorie B de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR ». www.chorusaviation.com

À titre d'exploitant aérien spécialisé de premier plan en Australie, Cobham Aviation Services fournit des services de navette aérienne en appui à des projets miniers, pétroliers et gaziers, et assure des vols nolisés critiques de transport de fret et de personnalités de marque. Cobham effectue également de la surveillance aérienne des frontières et des opérations de recherche et sauvetage dans la zone économique exclusive ainsi que dans la région de recherche et sauvetage du pays.

Cobham s'associe à des entrepreneurs, des fournisseurs ainsi que des organisations de l'industrie et gouvernementales qui partagent sa vision afin d'offrir des solutions novatrices à ses clients grâce à la technologie, à son expertise en aviation et au travail d'équipe.

