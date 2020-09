Depuis la fête du Canada, les cinéphiles canadiens qui sont revenus dans nos cinémas se sont régalés de plus de 460 millions de grains de maïs éclaté et près de 60 000 hot-dogs!

TORONTO, le 23 sept. 2020 /CNW/ - (TSX: CGX) - Aller au cinéma est l'un des passe-temps préférés des Canadiens, et ils nous ont montré à quel point l'expérience du grand écran leur a manqué. Cineplex, l'une des principales sociétés de divertissement et de médias du Canada, a annoncé cette semaine que plus de 1,5 million d'invités sont retournés dans ses salles de cinéma et autres emplacements de divertissement depuis leur réouverture dans tout le pays. Les Canadiens reviennent nombreux dans nos cinémas!

Les Canadiens, qui ont toujours adoré l'expérience qu'ils vivent dans nos cinémas, y viennent tant pour s'amuser que pour s'évader, et nous assistons actuellement à leur grand retour dans nos salles (en toute sécurité, bien sûr)! Depuis la réouverture de nos cinémas, nos invités ne se contentent pas de voir leurs classiques préférés et les dernières sorties de films, ils se régalent également des délicieuses collations servies à nos comptoirs alimentaires. Depuis le 1er juillet, les invités de tout le pays ont consommé plus de 16 millions d'onces de breuvages de notre fontaine à boissons, et près de 60 000 hot-dogs! Malgré la popularité des commandes d'articles de nos comptoirs alimentaires livrées par SkipTheDishes et Uber Eats, il est clair que déguster ces articles dans nos salles leur a terriblement manqué.

« Il n'y a qu'une seule véritable expérience cinématographique pour les cinéphiles, et c'est de voir les films qu'ils aiment sur grand écran », déclare Dan McGrath, chef de l'exploitation de Cineplex. « Nos invités veulent profiter d'un son incroyable, d'écrans géants et d'expériences cinématographiques incomparables comme celles offertes par UltraAVX, IMAX, D-BOX et 4DX. Pas de téléphone qui sonne. Pas de vidéoconférence. Personne qui frappe à la porte. Juste eux et le film qu'ils ont choisi dans toute sa gloire cinématographique. »

Les cinéphiles canadiens pourront profiter de plusieurs films très attendus cet automne. Les cinémas Cineplex présentent actuellement de nouvelles sorties remarquables comme Tenet, Les nouveaux mutants, Enragé et La galerie des cœurs brisés... Les cinéphiles peuvent également se réjouir de voir bientôt dans nos salles le très attendu James Bond Mourir peut attendre, ainsi que Black Widow et Wonder Woman 1984. Les billets et les horaires des séances sont disponibles sur Cineplex.com ou sur l'application Cineplex.



Tout en offrant la magie du grand écran aux cinéphiles canadiens, la priorité absolue de Cineplex demeure la santé et la sécurité de ses employés et de ses invités en les accueillant dans un environnement sûr, confortable et chaleureux. Tous nos cinémas ont mis en place des mesures de nettoyage et de sécurité renforcées, ainsi que des procédures permettant la distanciation physique à l'intérieur et à l'extérieur de nos salles.

Pour plus d'informations, visitez la page d'accueil Cineplex qui présente les précautions que nous avons adoptées pour la réouverture de nos cinémas en toute sécurité. Pour en savoir plus sur les protocoles de sécurité des emplacements The Rec Room et Playdium, visitez la page d'accueil sur la santé et la sécurité de The Rec Room et la page d'accueil sur la santé et la sécurité de Playdium.

