Cheetos® organise sa toute première diffusion en continu des fêtes sur Twitch

Sacriel, le populaire streamer, donnera le coup d'envoi à la période des fêtes à l'aide du Macaroni au fromage Cheetos® et d'une diffusion en continu en ligne épique.

MISSISSAUGA, ON, le 24 nov. 2022 /CNW/ - Après des mois de (ce qui semble être une succession de) responsabilités sans fin, la période des fêtes est le moment parfait pour la génération Z de faire une pause et de se relaxer avant la nouvelle année. Pour donner le coup d'envoi aux festivités, la marque Cheetos® s'associe à Sacriel, populaire streamer de variétés de longue date et hôte de l'une des communautés les plus connues et respectées de la plateforme Twitch, The 42nd, pour animer sa toute première diffusion en continu des fêtes avec le Macaroni au fromage Cheetos®. Vous avez bien lu : le lundi 5 décembre, de 18 h à 20 h (HNE), les amateurs de Cheetos et les streamers pourront se détendre avec un bol chaud et fumant de Pâtes avec sauce Macaroni au fromage Cheetos® dangereusement fromagé tout en se joignant aux célébrations des fêtes de Sacriel et de sa vaste et accueillante communauté Twitch.

Selon un récent sondage* mené par la marque Cheetos, 42 % de la génération Z aime passer du temps avec sa communauté en ligne (incluant les jeux vidéos) pendant les fêtes et, depuis le début de la pandémie de COVID-19, près d'un tiers de cette génération (30 %) trouve qu'il est plus facile de se faire des amis en ligne qu'en personne. Ce fut donc logique pour la marque de collaborer avec Twitch pour réaliser une diffusion en direct épique, d'une durée de deux heures, qui rassemblerait les spectateurs pour célébrer les fêtes à l'avance et (re)prendre contact avec leurs amis, anciens et nouveaux, en ligne.

« Cette année aux fêtes, nous voulions encourager la génération Z à reprendre contact avec leurs amis, en ligne ou en personne », déclare Logan Chambers, directeur du marketing de PepsiCo Canada Aliments. « La diffusion en continu sur Twitch n'est pas seulement un excellent moyen de rassembler les amateurs de Cheetos partout au pays, mais aussi de souhaiter à tous de joyeuses fêtes avec des prix tels que du Macaroni au fromage Cheetos et 100 abonnements (subs), une gracieuseté de la marque Cheetos. »

Allez, réglez votre alarme, envoyez un message à vos amis et préparez-vous à être audacieusement fromagé -- vous ne voulez pas manquer cette diffusion en continu de la marque Cheetos! Pour vous tenir informés des prochaines diffusions en continu de la marque, visitez twitch.tv/cheetoscanada. Offertes chez tous les principaux détaillants à l'échelle du pays, le Macaroni au fromage Cheetos® se décline en trois saveurs : Audacieusement fromagé, Enflammé et Jalapeño fromagé. Trouvez-les dans l'allée du macaroni au fromage dès aujourd'hui!

*Un sondage commandité par la marque Cheetos (voir la méthodologie ci-dessous).

À propos de Cheetos®

Cheetos® est l'une des marques canadiennes de collations les plus populaires parmi les produits de Frito Lay Canada et a lancé tout récemment les Pâtes avec sauce Cheetos® Macaroni au fromage. Étant l'une des marques vedettes de PepsiCo Canada, où que vous trouviez la marque Cheetos® et Chester Cheetah®, attendez-vous à trouver un peu de Cheetle sur le bout des doigts. Pour en savoir plus sur la marque, visitez le site Web de l'entreprise au http://www.cheetos.ca et Twitter à http://www.twitter.com/cheetoscanada .

À propos de PepsiCo Canada Aliments

PepsiCo Canada Aliments regroupe Frito Lay Canada et Quaker Canada. L'entreprise emploie plus de 6 000 Canadiens et compte sept usines de fabrication, ainsi que des bureaux de vente et des centres de distribution répartis d'un océan à l'autre. Frito Lay Canada, le plus grand fabricant de grignotines au Canada, est propriétaire des marques Lay's®, Doritos®, Tostitos®, Ruffles®, Smartfood® et Cheetos®. La gamme Quaker inclut un large éventail de céréales nourrissantes, de gruaux, de barres et collations de riz et de maïs, ainsi que des marques connues telles que Life®, Quaker Chewy®, Croque Nature® et Crispy Minis®. Pour plus d'information, visitez le www.pepsico.ca .

À propos de PepsiCo

Les produits PepsiCo sont consommés plus d'un milliard de fois par jour dans plus de 200 pays et territoires dans le monde. PepsiCo a généré des revenus nets de plus de 79 milliards de dollars en 2021 grâce à sa gamme d'aliments et de boissons complémentaires regroupant les marques Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker et SodaStream. La gamme de produits de PepsiCo comprend un large éventail d'aliments et de boissons aimés des gens, dont de nombreuses marques emblématiques qui génèrent plus d'un milliard de dollars chacune, selon les ventes au détail annuelles estimées.

Nos activités commerciales sont guidées par notre vision, qui consiste à être le chef de file mondial en matière de boissons et d'aliments prêts à consommer, et de réussir par la mise en œuvre de PepsiCo Positive (pep+), notre approche gagnante. Cette approche est une transformation de bout en bout qui place le développement durable et le capital humain au cœur de nos stratégies pour créer de la valeur et générer de la croissance en respectant les limites planétaires et en suscitant l'adoption de changements positifs pour la planète et pour les gens. Pour plus d'information, visitez le www.pepsico.com.

À propos du sondage :

Ce sondage mené par Maru Public Opinion pour le compte de Citizen Relations a été réalisé par les experts en collecte d'échantillons et de données de Maru/Blue. Du 11 au 13 novembre 2022, 3 008 adultes canadiens sélectionnés au hasard parmi les panélistes en ligne de La Voix Maru Canada ont été interrogés. Les résultats du sondage ont été pondérés selon le niveau de scolarité, l'âge, le sexe et la région (et, au Québec, la langue) afin de correspondre à la population selon les données du recensement. Cette pondération permet de s'assurer que l'échantillon est représentatif de l'ensemble de la population adulte du Canada. À des fins de comparaison, un échantillon aléatoire de cette taille comporte une marge d'erreur estimée (mesure de la variabilité d'échantillonnage) à +/- 3 %, 19 fois sur 20. Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis.

