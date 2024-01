« Cheetos Top Cheetle » apporte une touche d'espièglerie en l'honneur du Week-end des étoiles 2024 de la LNH®.

TORONTO, le 25 janv. 2024 /CNW/ - Le 1er février, les plus grandes célébrités de la LNH® retourneront à Toronto pour le Week-end des étoiles 2024 de la LNH®. Ce sera la première fois en 24 ans que l'événement se déroule à Toronto et la marque Cheetos fête l'événement comme seule Cheetos sait le faire : en déposant une statue de cinq mètres au milieu du parc Roundhouse de Toronto.

Cheetos récidive ! La statue plus grande que nature « Cheetos Top Cheetle » arrive à Toronto pour célébrer le Week-end des étoiles de la LNH®. (Groupe CNW/PepsiCo Foods Canada)

Après avoir fait impression à Cheadle, en Alberta, en y installant sa statue originale et faisant découvrir aux Canadiens et Canadiennes le mot « CHEETLE » (ce délice fromagé qui se retrouve sur le bout des doigts quand on mange des grignotines Cheetos), Cheetos récidive. Cette fois-ci, la statue a été conçue spécialement pour le Week-end des étoiles de la LNH®. Intitulée « Cheetos Top Cheetle », elle représente fièrement un gant de hockey Bauer dont le bout des doigts est couvert de Cheetle, réunissant ainsi deux marques emblématiques avec en toile de fond l'un des lieux les plus emblématiques de la ville de Toronto.

« Il s'agit d'un événement majeur pour la ville et nous voulions créer une expérience inoubliable pour les fans et célébrer le retour du Week-end des étoiles », explique Jess Spaulding, chef de la direction du marketing de PepsiCo Canada Aliments. « Avec notre statue adaptée au thème du hockey, nous souhaitons continuer à donner aux amateurs et amatrices de hockey et de Cheetos une façon mémorable de marquer l'occasion et à montrer au monde entier comment nous faisons briller les étoiles. »

Merci à toutes les personnes passionnées de hockey (et de Cheetos!). La statue « Cheetos Top Cheetle » est faite spécialement pour cet événement. Elle annoncera le début d'un Week-end des étoiles unique qui dépassera les limites de l'aréna pour unir les Torontois et Torontoises dans la célébration du retour de cet événement. Autrement dit, les fans n'auront pas besoin de billets pour prendre part aux activités entourant cet événement enthousiasmant!

La statue « Cheetos Top Cheetle » sera exposée au parc Roundhouse du 25 au 30 janvier avant d'être déplacée à la « 2024 Hyundai NHL Fan FairMC » pour sa grande finale au Palais des congrès du Toronto métropolitain, du 1er au 4 février. Préparez vos doigts : il y aura tout un tas de choses à faire! Les fans pourront essayer le jeu de la machine à crochet pour gagner des cadeaux approuvés par Chester, dire « Cheese! » dans une séance photo plus grande que nature avec la statue « Top Cheetle » et, bien sûr, mettre la main sur d'excellentes grignotines Cheetos. La statue « Cheetos Top Cheetle » ne restera là que pour un temps limité, alors allez en profiter pendant que vous le pouvez.

« Le Week-end des étoiles de la LNH® offre toujours des moments fantastiques avec les joueurs sur la glace, et maintenant, avec Cheetos, nous étendons le plaisir à toute la collectivité torontoise grâce à une expérience Cheetle authentique », a déclaré Mary-Kay Messier, vice-présidente du marketing mondial de Bauer Hockey, la marque de hockey no 1 au monde. « Il est tellement important de mettre en valeur tout le plaisir qui entoure le hockey, surtout durant cette période où nous travaillons à développer ce sport et à y accueillir un plus grand nombre de nouvelles familles. Cheetos a été un excellent partenaire en contribuant à créer une expérience réellement percutante pour Toronto. »

La statue « Cheetos Top Cheetle » sera à Toronto du 25 janvier au 4 février. Venez nous voir au parc Roundhouse ou à la « 2024 Hyundai NHL Fan FairMC » pour prendre des photos, les partager sur vos réseaux sociaux et participer à cette expérience remarquable en utilisant le mot-clic #CheetosTopCheetle.

SOURCE PepsiCo Foods Canada

