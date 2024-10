Chasse au cerf de Virginie - Québec interdit la vente et l'achat d'urine de cervidé

QUÉBEC, le 22 oct. 2024 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) annonce qu'il est interdit, depuis le 19 septembre dernier, d'acheter ou de vendre de l'urine de cervidé, et rappelle que l'utilisation d'urine ou de tout autre sous-produit naturel prélevé sur un cervidé (à l'exception de l'orignal) dans le cadre des activités de chasse est prohibée, et ce, depuis le printemps 2020. Ces mesures ont pour objectif de limiter la propagation de la maladie débilitante chronique des cervidés (MDC).

Par conséquent :

Il est strictement interdit de vendre, d'acheter ou d'utiliser de l'urine ou tout autre sous-produit (fluide, excrétion ou sécrétion) provenant de cervidés (à l'exception de l'orignal);

Les détaillants doivent cesser immédiatement la vente de ces produits;

Toute infraction à cette réglementation entraînera des sanctions administratives et pénales, en conformité avec les lois en vigueur.

L'utilisation, la vente et l'achat de leurres olfactifs synthétiques demeurent autorisés. Le Ministère invite tous les chasseurs à respecter cette réglementation pour protéger la faune du Québec. Une analyse est en cours pour évaluer la réglementation de ces produits dans le cadre du prochain plan de gestion de l'orignal.

Faits saillants :

La MDC est une maladie infectieuse grave qui affecte plusieurs espèces de cervidés. Elle se transmet par contact direct entre animaux ou par l'environnement contaminé. Si elle devait se propager au Québec, elle pourrait avoir des impacts majeurs sur les populations de cervidés.

À l'automne 2018, des cas de MDC ont été découverts dans un élevage de cerfs rouges des Laurentides. De 2018 à 2023, des mesures ont été appliquées afin de réduire le risque d'établissement de la maladie dans la faune à proximité de l'élevage touché.

En plus des mesures règlementaires, le MELCCFP poursuit la surveillance de la MDC partout au Québec.

Source et information : Relations avec les médias Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs [email protected] Tél. : 418 521-3991

SOURCE Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs