Charles Sagalane reçoit le Prix du CALQ - Artiste de l'année au Saguenay─Lac-Saint-Jean

SAGUENAY, QC, le 6 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec est heureux de décerner le Prix du CALQ - Artiste de l'année au Saguenay─Lac-Saint-Jean à l'écrivain Charles Sagalane. Ce prix, assorti d'un montant de 10 000 $, lui a été remis aujourd'hui par Véronique Fontaine, directrice du soutien aux organismes de création et production au Conseil des arts et des lettres du Québec, lors d'un événement spécial consacré à l'artiste et à son univers artistique, organisé par Culture Saguenay─Lac-Saint-Jean.

Charles Sagalane remporte le Prix du CALQ - Artiste de l'année au Saguenay─Lac-Saint-Jean. (Montage photo: Conseil des arts et des lettres du Québec) (Groupe CNW/Conseil des arts et des lettres du Québec)

« Le travail de Charles Sagalane est formidable ! Cet écrivain contribue énormément à sa discipline. Sa démarche démontre toute sa volonté à apporter des changements positifs et structurants dans sa région et à rendre la littérature plus accessible. Son engagement envers le Saguenay─Lac-Saint-Jean est indéfectible. Avec Charles Sagalane, démarche artistique, écriture et implication vont de pairs », ont mentionné les membres du jury réunis par le Conseil.

Biographie de Charles Sagalane

Charles Sagalane est un écrivain qui crée en territoire, un carnet dans la poche et des raquettes aux pieds. Sa démarche indisciplinaire imbrique œuvres écrites, art de lettres et interventions participatives dans un vaste édifice littéraire, le Musée Moi, dont il est l'homme à tout faire. Depuis 2006, il a publié sept ouvrages aux éditions La Peuplade et son plus récent, Journal d'un bibliothécaire de survie, a remporté le prix Récit 2022 du Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Il mène actuellement une résidence d'écrivain au cégep de Jonquière et s'implique à KM3 (Kilomètres cubes), projet forestier du Centre Bang. Son rôle de bibliothécaire de survie, avec la complicité de la Sépaq, fait des îles de Saint-Gédéon un carrefour d'échange littéraire. Et il est fier de collaborer au sein de la communauté de Mashteuiatsh, notamment en duo avec l'artiste multidisciplinaire Amélie Courtois. Écrivain à l'école, il a réalisé des centaines d'ateliers scolaires et de nombreux projets spéciaux.

Pour découvrir le travail de Charles Sagalane, une capsule vidéo portant sur sa démarche artistique sera disponible dès demain sur La Fabrique culturelle, la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le Conseil poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

Culture Saguenay─Lac-Saint-Jean

Culture SLSJ représente l'ensemble du secteur culturel du Saguenay-Lac-Saint-Jean et agit comme locomotive de son développement depuis plus de 40 ans. À travers ses actions de concertation, de communication, de formation et de représentation, il mobilise plus de 250 membres artistes, travailleur.se.s culturel.le.s et autonomes, organismes et partenaires du secteur et positionne la culture comme un vecteur majeur de développement du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

La Fabrique culturelle

La Fabrique culturelle est la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec. Elle est alimentée par les dix bureaux régionaux de Télé-Québec ainsi que par une centaine de partenaires du milieu culturel et les membres de la communauté. Elle a pour mandat de faire rayonner les arts et la culture en valorisant l'identité culturelle québécoise sur l'ensemble du territoire, principalement à travers la créativité de ses artistes et artisans. La Fabrique culturelle est sur Facebook, Twitter , Instagram . lafabriqueculturelle.tv

Liens :

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram

SOURCE Conseil des arts et des lettres du Québec

Renseignements: Source : Marie-Luc Raby, Agente de communications, Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean, [email protected], 418 662-8743; Renseignements : Myriam Lefebvre, Conseillère en communication, Conseil des arts et des lettres du Québec, [email protected]