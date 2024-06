Charles Milliard annonce son départ de la Fédération des chambres de commerce du Québec

MONTRÉAL, le 11 juin 2024 /CNW/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) annonce le départ de son président-directeur général, Charles Milliard, alors qu'il a fait part au Conseil d'administration et au Bureau de direction de son intention de se consacrer à d'autres projets professionnels.

« Charles a joint la FCCQ en janvier 2020 et a fait montre depuis d'une vision stratégique et d'un leadership qui ont propulsé notre réseau à de nouveaux sommets », a affirmé le président du conseil d'administration, Robert Dumas. « Sous sa direction, la FCCQ a connu une progression significative à tous les égards et a consolidé son rôle de défenseur incontournable des intérêts de ses membres. Charles a été le moteur de nombreuses initiatives visant à soutenir les entreprises québécoises, à promouvoir l'innovation et à créer un environnement économique propice à la croissance. Son passage à la FCCQ a laissé une empreinte durable sur l'organisation et sur l'ensemble de la communauté d'affaires et nous lui en sommes très reconnaissants. »

« J'ai aimé chaque minute passée à la tête de la FCCQ », a déclaré Charles Milliard. « Je remercie toutes celles et tous ceux qui ont rendu possible cette merveilleuse aventure qui a fait prospérer l'organisation à tous les niveaux. J'exprime ma profonde gratitude à mon équipe pour leur dévouement et leur énergie, ainsi qu'au conseil d'administration et à nos membres pour leur confiance. Évidemment, je salue aussi celles et ceux qui composent notre réseau de chambres de commerce partout au Québec. L'admiration et l'affection que j'ai pour vous va bien au-delà du travail, vous êtes le socle de notre développement économique et de l'occupation de notre beau territoire. La vie me pousse vers d'autres chemins, mais je ne serai jamais bien loin pour applaudir tous vos succès. »

M. Milliard quittera ses fonctions de PDG le 1er juillet 2024. Un processus de recrutement sera lancé sous peu afin de combler le poste de président-directeur général et M. Milliard a accepté la demande du conseil d'administration de fournir des services conseils liés à la passation administrative des dossiers jusqu'au 31 août prochain.

Grâce à son vaste réseau de près de 120 chambres de commerce et plus de 1000 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 45 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

SOURCE Fédération des chambres de commerce du Québec

Renseignements: Alex-Sandra Thibault, Vice-présidente, communications, Fédération des chambres de commerce du Québec, C. 514 262-6863, [email protected]