Charles-Frédérick Ouellet reçoit le Prix du CALQ - Artiste de l'année dans la Capitale-Nationale

QUÉBEC, le 25 nov. 2024 /CNW/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), en collaboration avec Culture Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches (CCNCA), est heureux de décerner le Prix du CALQ - Artiste de l'année dans la Capitale-Nationale à Charles-Frédérick Ouellet. Ce prix, assorti d'un montant de 10 000 $, lui a été remis par André Racette, directeur du soutien à la diffusion et au rayonnement international au CALQ, lors de la cérémonie des Prix d'excellence des arts et de la culture, produite par CCNCA, à l'église Saint-Charles de Limoilou, tenue par Machine de cirque.

Charles-Frédérick Ouellet remporte le Prix du CALQ - Artiste de l'année dans la Capitale-Nationale. © photo : courtoisie (Groupe CNW/Conseil des arts et des lettres du Québec) Logo de la Culture Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches (Groupe CNW/Conseil des arts et des lettres du Québec) Logo du Conseil des arts et des lettres du Québec (Groupe CNW/Conseil des arts et des lettres du Québec)

« Les œuvres de Charles-Frédérick Ouellet se distinguent par leur innovation et leur capacité à captiver. Dans ses projets photographiques, il crée des atmosphères poétiques puissantes qui témoignent de son exploration approfondie des sujets. Son récent projet Ligne de foudre est un exemple éloquent, illustrant avec force et sensibilité les ravages des feux de forêt au Québec et la lutte menée par les pompiers. Déterminante pour sa carrière, l'année 2024 a été marquée par des récompenses prestigieuses et une reconnaissance accrue de ses travaux », ont mentionné les membres du jury réunis par le CALQ.

Biographie de Charles-Frédérick Ouellet

Né à Chicoutimi en 1981, Charles-Frédérick Ouellet détient une maîtrise en arts visuels de l'Université Laval (2023). Sa pratique combine photographie, vidéographie, installation et édition. Résultat d'une rencontre entre l'approche documentaire, l'enquête et le récit, son travail prend forme dans une recherche de terrain où s'enchâssent espaces géographiques, déplacements et odyssées contemporaines.

Depuis une quinzaine d'années, il réalise des projets autour de la force des éléments naturels, dont Le Naufrage (2010-2017), Landfall (2021) et Ligne de foudre (2023) duquel il tire une image singulière qui lui vaut, en 2024, le prestigieux prix du World Press Photo, catégorie Image seule pour la région de l'Amérique du Nord et centrale. Il est l'auteur de quatre livres photographiques dont le plus récent, To Winter There, vient de paraître aux éditions Loco en France. Ses œuvres ont été présentées dans diverses expositions individuelles et collectives et font partie de plusieurs collections privées et publiques.

Pour découvrir le travail de Charles-Frédérick Ouellet, une capsule vidéo portant sur sa démarche artistique sera disponible prochainement sur La Fabrique culturelle, la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec.

Finalistes 2024

Poète, romancière, essayiste et nouvelliste, Valérie Forgues a su conquérir à la fois le cœur des lectrices et des lecteurs et l'estime des critiques. Très impliquée dans le milieu littéraire, elle assume avec sensibilité et ouverture divers rôles tels que directrice littéraire, mentor ou critique.

Alan Lake est un chorégraphe, réalisateur et artiste en arts visuels reconnu pour la profondeur de ses œuvres ainsi que leur richesse esthétique. Avec ses propositions audacieuses et saisissantes, il recueille une grande reconnaissance ici comme à l'international, conquérant un public toujours plus vaste.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec

Depuis 30 ans, le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le CALQ soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le CALQ poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

Culture Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches

Membre influent du Réseau des conseils régionaux de la culture, Culture Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches (CCNCA) fait la promotion des arts et de la culture et affirme leur importance. Il regroupe, concerte et représente des créateurs, des créatrices, des organismes professionnels et des porte-paroles des villes et MRC sur ses territoires. Sa mission se traduit par des actions de représentation auprès des instances politiques et des partenaires économiques, par la défense de la liberté d'expression et par du soutien aux créateurs et créatrices.

La Fabrique culturelle

La Fabrique culturelle est la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec. Elle est alimentée par les dix bureaux régionaux de Télé-Québec ainsi que par une centaine de partenaires du milieu culturel et les membres de la communauté. Depuis 2014, elle fait rayonner les arts et la culture auprès du public en valorisant l'identité culturelle québécoise sur l'ensemble du territoire, principalement à travers la créativité de ses artistes et artisans. La Fabrique culturelle est sur Facebook, X, Instagram, TikTok, YouTube. lafabriqueculturelle.tv

Liens :

Suivez-nous sur Facebook, LinkedIn et Instagram

SOURCE Conseil des arts et des lettres du Québec

Source : Josée-Anne Paradis, Conseillère en communication, Culture Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches, Tél. : 418 523-1333, poste 231, [email protected]; Renseignements : Karine Côté, Conseillère en communication, Conseil des arts et des lettres du Québec, [email protected]