Chargés de réussite! Rien de moins

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 12 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Les personnes chargées de cours à l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) affirment publiquement qu'elles sont plus que des chargé(e)s de cours : elles sont en fait chargées de réussite dans les milieux universitaires. Rien de moins.

En effet, une nouvelle campagne d'affichage dans les environs de l'UQTR souligne l'importance de ces enseignantes et enseignants universitaires. Ces professionnel(le)s donnent approximativement de 51 à 54 % des cours du 1er cycle, et ce, depuis plus de 30 ans.

« Le manque de reconnaissance de ces employé(e)s touche la question importante de l'attraction-rétention de talents à l'UQTR. Il y a déjà des difficultés de recrutement dans certains départements et ce problème est appelé à s'accentuer si l'employeur ne donne pas aux chargé(e)s de cours la place qui leur revient », indique Carole Neill, présidente du Syndicat des chargés de cours de l'UQTR.

La campagne rappelle que ces travailleuses et travailleurs sont « Chargés de réussite, d'inspirer, d'emmener plus loin et d'enrichir les idées ». En fait, les chargé(e)s de cours occupent une place plus importante qu'on le pense. Leur expérience et leur expertise ont un impact direct sur la qualité de l'enseignement, tout en contribuant à former la relève dans tous les domaines.

« Notre contribution est essentielle. Sans nous, l'UQTR ne fonctionnerait plus. Pourtant, nous n'obtenons toujours aucune reconnaissance à la hauteur du travail accompli », d'ajouter Carole Neill.

Comptant près de 122 000 membres au Québec, le SCFP représente quelque 10 045 membres dans les universités, principalement des employés de soutien. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

