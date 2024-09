Chantiers de construction aux abords des ponts - Fermeture de l'Aquarium en semaine

QUÉBEC, le 27 sept. 2024 /CNW/ - La Sépaq a pris la décision de fermer l'Aquarium du Québec aux visiteurs, du lundi au vendredi , du 30 septembre au 15 décembre 2024. Cette décision s'explique par l'ampleur des deux chantiers de construction en cours aux abords de l'établissement.

Les travaux pour la construction du stationnement principal et pour la reconfiguration de la tête des ponts et de l'avenue des Hôtels ont pris de l'ampleur au cours des derniers jours. Les véhicules lourds et les pelles mécaniques circulent abondamment tout au long du parcours pour se rendre du stationnement jusqu'à l'accueil.

Dans le but d'assurer la sécurité des visiteurs, il était préférable de fermer l'Aquarium du Québec durant cette forte période d'opérations aux chantiers.

L'équipe de l'Aquarium du Québec accueillera avec plaisir les visiteurs les samedis et dimanches exclusivement, selon un horaire allongé (9h à 17h). Une programmation bonifiée sera proposée. L'Aquarium ouvrira également ses portes le lundi 14 octobre 2024, à l'occasion de la longue fin de semaine de l'Action de grâce.

La Sépaq contactera les clients qui avaient déjà effectué leur réservation en ligne et ils seront remboursés. La période de validité des abonnements annuels sera prolongée pour compenser les journées de fermeture.

Notre priorité demeure la sécurité de notre clientèle et de nos équipiers.ières.

