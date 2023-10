Chantier sur la recherche au collégial - RAYONNEMENT DE LA RECHERCHE AU COLLÉGIAL : DAVANTAGE DE RECONNAISSANCE ET DE FINANCEMENT RÉCLAMÉS

MONTRÉAL, le 13 oct. 2023 /CNW/ - Dans le cadre du Chantier sur la recherche au collégial dirigé par le ministère de l'Enseignement supérieur (MES) et le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE), la Fédération des cégeps a déposé aujourd'hui un mémoire dans lequel elle soumet trois grandes priorités et 33 recommandations détaillées parmi lesquelles figurent davantage de reconnaissance et de financement pour la recherche collégiale.

Dans toutes les régions du Québec, les cégeps participent activement à l'effort d'innovation et de recherche en lien avec les enjeux sociaux, économiques et environnementaux auxquels nous sommes tous confrontés. Bien que des activités de recherche soient menées dans les cégeps depuis leur création, force est de constater que la recherche collégiale, malgré sa grande qualité et une appréciation généralisée, n'a toujours pas pris sa juste place dans l'imaginaire collectif. La Fédération et ses membres estiment que la recherche collégiale, qu'elle soit fondamentale ou appliquée, doit être mieux connue et soutenue, au même titre que la recherche universitaire.

« Il faut encore le préciser : la recherche collégiale s'inscrit en parfaite adéquation avec la mission de l'enseignement supérieur dévolue aux cégeps. Quand on considère ses retombées sur les étudiantes et les étudiants, ses applications concrètes pour le développement socioéconomique du Québec et la renommée de ses centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT), il est manifestement temps que la recherche effectuée dans les collèges soit reconnue et financée à sa juste valeur », a indiqué Bernard Tremblay, président-directeur général de la Fédération des cégeps.

Trois priorités

La Fédération établit dans son mémoire que trois priorités devraient être considérées afin de positionner la recherche au collégial dans un contexte favorable à son essor et au déploiement de tout son potentiel.

Reconnaissance et positionnement de la recherche collégiale

Pour la Fédération, la recherche au collégial a trop longtemps été associée à une pratique individuelle réservée à une poignée de personnes passionnées, alors qu'elle se doit d'être reconnue comme une obligation institutionnelle faisant partie de la mission des cégeps.

Retombées de la recherche sur le parcours des personnes étudiantes

Par ailleurs, dans son mémoire, la Fédération souligne que les activités de recherche sont importantes pour soutenir les activités d'enseignement. Ainsi, en plus d'influencer la réussite des étudiantes et des étudiants, la recherche collégiale contribue à ouvrir leur horizon, à maintenir une culture de l'innovation, à actualiser les programmes d'études et à susciter de futures carrières de chercheurs et de chercheuses chez les jeunes.

Financement et gouvernance des CCTT, des unités de recherche et des chaires de recherche

Enfin, la Fédération des cégeps note que les centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT), des unités de recherche et des chaires de recherche doivent cohabiter et profiter d'un financement plus large. Parce qu'ils représentent des moteurs de développement régional, les cégeps doivent avoir les moyens et les ressources pour contribuer pleinement à leur mission à l'intérieur de l'écosystème de l'éducation. Le financement de la recherche dans les cégeps doit être rehaussé, prévisible, pérenne et indexé.

Recommandations

En somme, dans le mémoire déposé aujourd'hui, 33 recommandations découlant de ces priorités sont formulées afin de proposer des orientations claires aux instances concernées pour donner suite au Chantier sur la recherche au collégial. Ces recommandations touchent toutes les facettes de la recherche collégiale et font une large place aux collaborations avec l'ensemble des intervenantes et intervenants socioéconomiques, en plus de s'harmoniser avec le mandat d'enseignement des cégeps. Parmi les plus importantes, la Fédération demande que la recherche au collégial soit identifiée et reconnue comme un outil essentiel de la mission des cégeps (recommandation 2), et qu'elle soit utilisée pour favoriser la réussite des étudiantes et des étudiants (recommandation 13).

Il est possible de consulter le mémoire sur la recherche au collégial de la Fédération des cégeps sur son site Web.

La Fédération des cégeps est le regroupement volontaire des 48 collèges publics du Québec. Elle a été créée en 1969 dans le but de promouvoir le développement de la formation collégiale et des cégeps. Elle agit comme porte-parole officiel et lieu de concertation des cégeps, à qui elle offre des services en matière de pédagogie, d'affaires étudiantes, d'affaires internationales, de formation continue et de formation aux entreprises, de financement, de recherche, de ressources humaines, d'évaluation de la scolarité, d'affaires juridiques, de ressources informationnelles, de négociation et de relations du travail. La Fédération des cégeps représente les collèges pour la négociation des conventions collectives. www.fedecegeps.ca.

