Chantier Montréal abordable - Montréal lance un appel public de soumissions pour le redéveloppement d'un 2e terrain sur le site Namur-Hippodrome

MONTRÉAL, le 17 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Veillant au développement du projet d'écoquartier Namur-Hippodrome, la Ville de Montréal annonce le lancement d'un appel public de soumissions pour la vente d'un deuxième terrain sur le site de l'ancien hippodrome, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce. Cet appel public de soumissions sera assorti d'une exigence minimale de 60 % d'unités abordables sur une période d'au minimum 30 ans. La réalisation sera soutenue par le Programme pour une métropole abordable, qui permet à un ménage à revenu modeste d'acquérir un logement à 80 % de sa valeur, tout en préservant l'abordabilité dudit logement lors des reventes subséquentes.

Après avoir publié, le 28 septembre dernier, l'appel à candidatures réservé aux organismes sans but lucratif (OSBL) œuvrant en habitation pour le redéveloppement d'un premier terrain sur le site du futur écoquartier Namur-Hippodrome, la Ville met maintenant en vente un nouveau lot et invite les promoteurs privés à présenter leurs projets.

Le terrain en question, qui est situé à l'entrée du site de l'ancien hippodrome, du côté est, plus précisément à de l'intersection de la rue Jean-Talon et de l'avenue Clanranald, sera cédé à la meilleure proposition. À l'instar du premier terrain visé par un appel de candidatures, ce nouveau lot a été ciblé dans le cadre du Chantier Montréal abordable , une démarche de concertation initiée par la Ville de Montréal en juin dernier. Cette initiative permet de briser les silos et de simplifier les processus et les encadrements réglementaires pour mieux bâtir ensemble.

« La mise en œuvre de ces deux projets marque le début du redéveloppement de ce secteur important et incarne notre vision pour le redéveloppement vert et inclusif de notre métropole. Le Chantier Montréal abordable nous permet de tester des nouveaux modèles d'attribution et de vente de terrains qui appartiennent à la Ville pour favoriser la construction de logements abordables. Cette nouvelle façon de faire innovante va guider la réalisation des futurs grands projets en habitation », a expliqué Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière et des affaires juridiques.

Rappelons qu'à terme, le site municipal de l'ancien hippodrome accueillera 6 000 logements. De ce nombre, une part significative de logements sociaux et abordables sera construite, dépassant les cibles fixées par le Règlement pour une métropole mixte . Le développement de ce quartier sera axé sur la carboneutralité, la mobilité durable et des services de proximité, tout en laissant une place prépondérante à la nature. Les premiers logements devraient être livrés d'ici 2025.

Dans l'intervalle, la planification du quartier Namur-Hippodrome se poursuit et un plan directeur d'aménagement est en cours d'élaboration, laissant une place importante à la concertation avec l'ensemble des parties prenantes, dont la société civile.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Marikym Gaudreault, Attachée de presse du comité exécutif, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 925-0884; Renseignements : Division des relations de presse, Ville de Montréal, [email protected]