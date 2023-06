Chantier Montréal abordable - Montréal annonce son intention d'acquérir à des fins de logement abordable un immeuble situé dans l'arrondissement de Verdun

MONTRÉAL, le 1er juin 2023 /CNW/ - La Ville de Montréal annonce son intention d'acquérir à des fins de logement abordable, via l'exercice de son droit de préemption, un immeuble situé au 1050-1150 rue Gordon, dans l'arrondissement de Verdun.

L'acquisition de l'immeuble de trois étages, comportant 99 chambres, se fera au prix de 8,1 M$ pour la Ville, qui le revendra par la suite à un organisme à but non lucratif qui sera chargé d'aménager et de gérer les logements. Le bâtiment existant pourra rapidement être converti en logements abordables et exploité à brève échéance. Il offre également une belle occasion de densification.

« Notre administration a toujours fait de l'habitation une priorité. Face à la crise du logement, nous faisons preuve de beaucoup de proactivité pour trouver des solutions et offrir à la population des logements de qualité, qui respectent sa capacité de payer. Le droit de préemption que nous utilisons aujourd'hui pour acquérir le bâtiment de la rue Gordon témoigne de notre capacité à innover pour accélérer le développement de logements sociaux et abordables à Montréal. Cette acquisition nous permettra d'offrir une meilleure offre de logements abordables dans un secteur qui fait face à une importante pression, tout en préservant la mixité du quartier, en logeant des familles, des personnes à revenus modestes et en assurant le dynamisme du secteur », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Montréal s'est fixé des objectifs ambitieux en matière de logements sociaux et abordables pour répondre aux besoins résidentiels diversifiés de la population montréalaise, notamment des personnes à revenu faible et modeste. L'exercice du droit de préemption permet à la Ville d'agir avec une agilité accrue sur le marché de la revente pour acquérir des propriétés répondant aux besoins et les protéger de la spéculation. Ce bâtiment est en bon état et est idéalement situé, près du métro et des services. Il permettra de créer au moins 85 unités abordables et de répondre rapidement à des besoins très concrets. Nous poserons les gestes nécessaires pour que la reconversion de l'immeuble et les travaux de rénovation, qui seront menés par l'organisme à qui la Ville revendra l'immeuble, s'effectuent rapidement pour y accueillir à nouveau des locataires », a souligné Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière et des affaires juridiques.

« Verdun est un quartier où il fait bon vivre et qui se démarque sur la scène internationale! Il est bien desservi par le transport en commun, les services de proximité et les commerces locaux. Toutes ces qualités entraînent toutefois une demande élevée pour les logements, ce qui pousse les prix à la hausse. Je suis fière du travail de notre administration, qui a permis de développer des outils nous permettant de préserver et de bonifier le parc de logements abordables. Cette nouvelle offre de logements abordables, situés au cœur de Verdun et à proximité de la promenade de l'Aqueduc et des espaces verts, contribuera à préserver la mixité et le dynamisme de notre arrondissement », a ajouté Marie-Andrée Mauger, mairesse de l'arrondissement de Verdun.

