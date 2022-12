Chantier Montréal abordable - La Ville de Montréal multiplie ses efforts pour protéger l'abordabilité de la métropole

MONTRÉAL, le 15 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Résolument engagée à accélérer le développement de logements sociaux et de logements abordables dans la métropole, la Ville de Montréal est heureuse d'annoncer qu'elle a identifié 93 nouveaux lots en vue de les assujettir au droit de préemption pour des fins de logement social et d'habitation.

Sachant que le besoin est criant, Montréal poursuit ses démarches afin d'augmenter l'offre en habitation dans des secteurs de la métropole qui sont fortement affectés par les pressions du marché immobilier.

Les 93 lots ciblés sont situés dans les arrondissements d'Anjou, d'Ahuntsic-Cartierville, de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, de LaSalle, de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, de Saint-Léonard et de Verdun.

« Grâce à l'identification de ces nouveaux lots, sur lesquels la Ville pourra exercer son droit de préemption, nous poursuivons notre approche immobilière agile et proactive, et créons autant d'occasions de permettre la réalisation de projets de logements sociaux et abordables. Cette démarche s'inscrit dans l'objectif que s'est fixé la Ville de Montréal d'améliorer l'abordabilité de la métropole, pour développer des milieux de vie inclusifs et durables », a déclaré Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif, responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière et des affaires juridiques.

« Les besoins en logements sont criants, particulièrement dans Côte-des-Neiges-Notre-Dame-De-Grâce, et c'est important d'utiliser tous les leviers à notre disposition pour saisir les occasions lorsqu'elles se présentent. La Ville et l'arrondissement sont proactifs et créent des occasions pour permettre la réalisation de projets de logements sociaux et abordables. Maintenant, il faut que les autres paliers de gouvernement jouent aussi leur rôle pour que des projets voient le jour sur ces terrains. Il faut agir pour offrir un loyer décent aux plus vulnérables », a expliqué la mairesse de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, Gracia Kasoki Katahwa.

Depuis mars 2022, la Ville a élargi à toutes fins d'habitation le droit de préemption sur les immeubles déjà assujettis à des fins de logements sociaux, répondant ainsi à l'ensemble des besoins de la population montréalaise. Avec cet ajout de 93 lots supplémentaires, c'est un total de 569 lots qui seront assujettis à ces fins.

L'assujettissement de ces nouveaux lots est en phase avec la vision du Chantier Montréal abordable , une démarche de concertation réunissant les principales parties prenantes de l'immobilier montréalais.

