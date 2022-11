Chantier Montréal abordable - La Ville de Montréal agit pour la réalisation de nouveaux logements abordables dans le quartier Parc-Extension

MONTRÉAL, le 17 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le comité exécutif de la Ville de Montréal a adopté une résolution recommandant au conseil municipal d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquérera l'immeuble situé au 690-700 rue Jarry Ouest, dans l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, au coût de 4,75 M$. De ce montant, l'arrondissement y investit 200 000 $ de son budget.

Ce faisant, la Ville met en œuvre des conditions favorables au développement, par un organisme à but non lucratif, d'un projet d'une trentaine de logements abordables sur ce site. Le projet pourra être défini de pair avec la communauté. Cette action permettra d'augmenter l'offre en habitation dans un secteur de la métropole qui est fortement affecté par les pressions du marché immobilier.

« Nous sommes très heureux de confirmer l'intention d'acquérir cet immeuble qui pourra contribuer à répondre concrètement aux besoins de la communauté. C'est une nouvelle ère de développement qui se dessine à Montréal ces derniers mois. Grâce à nos nouveaux outils et à une approche immobilière agile et réactive, la Ville sait créer des occasions et les saisir pour permettre la réalisation de davantage de projets de logements sociaux et abordables. Avec le Règlement pour une métropole mixte, les droits de préemption pour le logement social et l'habitation, et le Chantier Montréal abordable, nous mettons les actions en œuvre pour renforcer l'abordabilité de la métropole pour les décennies à venir », a déclaré Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif, responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière et des affaires juridiques.

« Les besoins en logements sont criants, particulièrement dans Parc-Extension. Toutes les semaines, le téléphone sonne au bureau, et au bout du fil, il y une personne désemparée, sur le point de se faire évincer. Et ce n'est pas parce qu'on est inactif à la Ville ou en arrondissement, au contraire. On utilise tous les leviers à notre disposition, notamment l'acquisition de terrains, mais maintenant, il faut que les gouvernements supérieurs jouent leur rôle pour que des projets voient le jour sur ces terrains. Il faut agir pour offrir un loyer décent pour les plus vulnérables », a expliqué la mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, Laurence Lavigne Lalonde.

Depuis 2019, la Ville de Montréal a posé des actions concrètes pour la réalisation de 120 logements sociaux et abordables dans le quartier Parc-Extension.

À ces actions s'ajoutent le fruit des réflexions menées sur plusieurs axes, dont les outils fonciers de la Ville, dans le cadre du Chantier Montréal abordable . Cet exercice d'intelligence collective, de mise en commun d'expertises variées à la recherche de solutions novatrices facilitent l'émergence de projets abordables concrets et innovants pour l'avenir.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Alicia Dufour, Attachée de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 354-8017, [email protected] ; Division des relations de presse, Service de l'expérience citoyenne et des communications, [email protected]