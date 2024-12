Chantier de 28 logements pour des personnes vivant avec un problème de santé mentale à Rivière-Rouge

RIVIÈRE-ROUGE, QC, le 10 déc. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada et la Ville de Rivière-Rouge ont souligné aujourd'hui le début du chantier de construction de l'Arc-en-Toit, un immeuble qui abritera 28 logements sociaux et abordables destinés à des personnes ayant un problème de santé mentale à Rivière-Rouge. Ce projet, une initiative de l'organisme l'Arc-en-Soi, représente un investissement de près de 14 M$.

Cette activité a eu lieu en présence de la députée de Labelle et adjointe parlementaire de la ministre responsable de l'Habitation, Mme Chantale Jeannotte, au nom de la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, du maire de Rivière-Rouge, M. Denis Lacasse, et de Mme Isabelle Côté, cogestionnaire de l'organisme l'Arc-en-Soi.

Le gouvernement du Québec contribue à ce chantier pour près de 5 M$ par l'entremise de la Société d'habitation du Québec (SHQ), qui garantit également le prêt hypothécaire contracté par l'organisme. Le gouvernement du Canada y participe à hauteur de plus de 4,1 M$ en vertu de la Deuxième Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements. Pour sa part, la Ville de Rivière-Rouge y accorde 544 000 $, incluant la valeur du don du terrain.

« Voilà un bel exemple concret des efforts déployés par notre gouvernement pour qu'un plus grand nombre de Québécois puissent trouver un milieu de vie de qualité. La participation financière de notre gouvernement permettra à des personnes vivant avec un problème de santé mentale de bénéficier d'un logement abordable. C'est encore une fois la preuve que nos investissements dans la création de logements abordables touchent toutes les régions du Québec et toutes les clientèles. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Le gouvernement fédéral redoublera toujours d'efforts pour s'assurer que tout le monde au Québec et à travers le Canada a un chez-soi sûr et stable. Grâce à la Deuxième Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements et à la collaboration de tous les ordres de gouvernement, nous offrons rapidement de nouvelles habitations abordables aux personnes qui en ont le plus besoin partout au pays. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Je suis fière de voir ce projet de logements sociaux être confirmé à Rivière-Rouge. Cet investissement de notre gouvernement accordé par l'entremise de la Société d'habitation du Québec témoigne de notre engagement ferme à répondre aux besoins réels des gens de Rivière-Rouge en matière de logement. Je félicite l'organisme l'Arc-en-Soi d'avoir eu l'initiative de ce projet destiné à des personnes ayant un problème de santé mentale. »

Chantale Jeannotte, députée de Labelle et adjointe parlementaire de la ministre responsable de l'Habitation

« Les membres du conseil municipal de Rivière-Rouge et moi-même sommes fiers d'avoir contribué à ce que ce nouveau projet de logements sociaux puisse se concrétiser sur notre territoire, notamment en y investissant une aide financière de 544 000 $. Nous sommes impatients que ces unités d'habitation abordables soient disponibles pour les personnes vivant avec un problème de santé mentale. La contribution financière de la Ville démontre l'importance qu'a l'implantation de nouveaux logements, de tout type, dans notre région. »

Denis Lacasse, maire de Rivière-Rouge

« C'est avec une grande fierté que nous participons aujourd'hui à l'annonce du lancement des travaux de notre projet Arc-en-Toit. Avec celui-ci, nous créerons 28 logements pour des personnes vivant avec des problèmes de santé mentale, qui y trouveront un milieu de vie et du soutien pour s'épanouir. L'Arc-en-Toit incarne notre volonté de bâtir une communauté plus inclusive et solidaire dans notre région. Merci à tous nos partenaires et aux bénévoles qui nous soutiennent dans la réalisation de ce beau projet. »

Stéphanie Brabant, présidente de l'Arc-en-Soi et membre fondatrice d'Arc-en-Toit

Tous les ménages admissibles auront la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permettra de limiter leur contribution au paiement du loyer à un montant correspondant à 25 % de leur revenu. Cette aide additionnelle totalisant plus de 480 000 $, répartie sur cinq ans, est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Rivière-Rouge.

La Caisse Desjardins de la Rouge accorde une somme de 24 000 $ au projet l'Arc-En-Toit.

