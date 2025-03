Chantier de 16 logements à Joliette pour des personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme

JOLIETTE, QC, le 17 mars 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, la Ville de Joliette et l'organisme Défis-logis Lanaudière soulignent aujourd'hui le début des travaux de la phase II d'un projet d'habitation, qui consiste à ajouter, à Joliette, 16 logements destinés à des personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Cette réalisation représente un investissement de 5,9 M$.

Cette activité a eu lieu à l'occasion de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle, en présence du député de Joliette et vice-président de la Commission des transports et de l'environnement, M. François St-Louis, au nom de la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, du maire de Joliette, M. Pierre-Luc Bellerose, et de la présidente de l'organisme Défis-logis Lanaudière, Mme Lise Rainville.

Le gouvernement du Québec participe à ce projet en accordant à l'organisme près de 1,6 M$ par l'entremise de la Société d'habitation du Québec (SHQ), qui garantit également le prêt hypothécaire contracté par ce dernier. Pour sa part, la Ville de Joliette verse à l'organisme une aide de 140 000 $.

Citations :

« Voilà une belle façon de souligner la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle, en présentant les efforts concrets déployés par notre gouvernement pour qu'un plus grand nombre de Québécois puissent trouver un milieu de vie de qualité. La participation financière de notre gouvernement permettra en effet à des personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme de bientôt bénéficier d'un logement adapté à leurs besoins. C'est encore une fois la preuve que nos investissements dans la création de logements abordables touchent toutes les régions du Québec et toutes les clientèles. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Ce nouvel investissement témoigne des efforts réels du gouvernement du Québec pour mieux soutenir les personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Avec l'ensemble de nos partenaires, on vise à renforcer l'accès à des logements sécuritaires et de qualité, tout en favorisant l'autonomie et le bien-être des résidentes et des résidents. Notre gouvernement contribuera d'ailleurs financièrement à ce projet afin d'assurer une offre de services permettant le maintien à domicile de ces personnes. C'est un projet qui incarne notre volonté de créer un environnement où les Québécoises et les Québécois peuvent s'épanouir, et j'ai hâte que nous soyons rendus à l'inauguration. Je salue l'engagement de l'organisme Défis-logis Lanaudière et de tous les partenaires qui rendent cette réalisation possible. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

« Cet investissement de notre gouvernement, accordé par l'entremise de la Société d'habitation du Québec, témoigne de notre engagement ferme à répondre aux besoins des différentes clientèles ayant des besoins particuliers. Je suis fier de voir cette seconde phase de construction de logements sociaux se mettre en branle à Joliette. Je félicite l'organisme Défis-logis Lanaudière pour l'initiative de ce projet, ainsi que les nombreux partenaires et collaborateurs qui y ont contribué. »

François St-Louis, député de Joliette et vice-président de la Commission des transports et de l'environnement

« La phase II du projet d'habitation Défi-logis Lanaudière est un jalon important pour offrir à nos citoyens ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme un environnement de vie adapté, favorisant leur autonomie et leur intégration sociale. Ce projet témoigne de notre engagement à construire une communauté plus inclusive et solidaire. »

Pierre-Luc Bellerose, maire de Joliette

« Notre mission est de permettre à des adultes de 18 ans et plus ayant une déficience intellectuelle légère ou moyenne ou un trouble du spectre de l'autisme ne présentant aucun risque pour eux-mêmes ou pour les autres de vivre en logement. Cette deuxième phase est bien accueillie, car nous avons plus de 91 personnes sur notre liste d'attente. Toutes ces personnes expriment le désir de vivre en appartement. Car vivre en appartement, c'est plus qu'un toit : c'est prendre sa vie en main et être reconnu comme un individu à part entière, comme un citoyen. »

Lise Rainville, présidente de l'organisme Défis-logis Lanaudière

Fait saillant :

Tous les locataires admissibles auront la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permettra de limiter leur contribution au paiement du loyer à un montant correspondant à 25 % de leur revenu. Cette aide additionnelle totalisant plus de 275 000 $, répartie sur cinq ans, est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Joliette .

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

