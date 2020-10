Chantal Harvey reçoit le Prix du CALQ - Artiste de l'année sur la Côte-Nord

Les membres du jury du Conseil ont salué « l'audace et la persévérance de Chantal Harvey, ainsi que sa faculté d'habiter entièrement ses sujets dans ses créations. Artiste accomplie, elle expérimente la gravure d'une façon très personnelle, à travers une pratique investie dans le territoire et qui évolue en phase avec son environnement. »

Biographie de Chantal Harvey

Originaire de Baie-Johan-Beetz, Chantal Harvey est bachelière en arts plastiques de l'Université du Québec à Montréal et détient un certificat en enseignement de l'Université Laval. Depuis son retour en Côte-Nord il y a seize ans, son travail artistique n'a cessé d'évoluer. L'immensité du territoire, les détails qui le composent et la force de la nature si fragile sont pour l'artiste-graveuse des sources d'inspiration.

Son projet Lichen, exposé au Musée régional de la Côte-Nord en 2019, propose une œuvre monumentale et poétique sur cet élément de la nature qui tapisse le granit. Composée surtout de gravure, cette production marque un tournant dans la carrière de Chantal Harvey. L'éclatement des marges, la découpe, le jeu de relief sur le papier et la couleur rehaussée apportent une force nouvelle à sa création.

La nordicité et le territoire sont partie intégrante de son œuvre. Que ce soit le livre d'artiste Le nord du monde (2015), entièrement fait à la main en collaboration avec Martin Dufour, typographe, et Jean Desy, poète, ou Forêt noire (2013) créée à la suite d'un immense feu de forêt qui a failli ravager le village de l'artiste, les œuvres de Chantal Harvey sont teintées de sa relation avec le lieu qu'elle habite.

Sa démarche artistique singulière a fait l'objet d'un documentaire en 2018 qui a été présenté au Festival international du film sur l'art (FIFA) et sur ARTV. L'art de la chasse de Bruno Boulianne propose une incursion dans l'univers de Chantal Harvey en abordant son attachement envers sa région, en compagnie de l'artiste visuel Marc Séguin.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec

Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion et le rayonnement au Québec, au Canada et à l'étranger. En décernant ce prix, le Conseil poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créateurs dont les réalisations se distinguent par leur qualité et leur rayonnement.

Culture Côte-Nord

Culture Côte-Nord travaille au développement culturel de la région. Il regroupe, concerte, conseille, représente et fait la promotion des artistes, artisans, écrivains, travailleurs et organismes culturels nord-côtiers afin de favoriser l'essor et la reconnaissance du secteur des arts et de la culture tant au niveau régional que national. Culture Côte-Nord reçoit l'appui du ministère de la Culture et des Communications du Québec.

La Fabrique culturelle

La Fabrique culturelle est la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec. Elle est alimentée par les dix bureaux régionaux de Télé-Québec ainsi que par une centaine de partenaires du milieu culturel et les membres de la communauté. Elle a pour mandat de faire rayonner les arts et la culture en valorisant l'identité culturelle québécoise sur l'ensemble du territoire, principalement à travers la créativité de ses artistes et artisans. La Fabrique culturelle est sur Facebook, Twitter, Instagram. lafabriqueculturelle.tv

