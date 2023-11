Chantal Caron reçoit le Prix du CALQ - Artiste de l'année en Chaudière-Appalaches

QUÉBEC, le 20 nov. 2023 /CNW/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), en collaboration avec Culture Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches (CCNCA), est heureux de décerner le Prix du CALQ - Artiste de l'année en Chaudière-Appalaches à la chorégraphe Chantal Caron. Ce prix, assorti d'un montant de 10 000 $, lui a été remis par André Racette, directeur du soutien à la diffusion et au rayonnement international au Conseil, lors de la cérémonie des Prix d'excellence des arts et de la culture, produite par CCNCA, à la Maison de la littérature.

« Chantal Caron est reconnue pour la force de son engagement à démocratiser la danse contemporaine et à la sortir des sentiers battus. Maîtrisant aussi finement le spectacle in situ que la vidéodanse, elle offre des œuvres d'une beauté saisissante qui voyagent des berges du Saint-Laurent aux quatre coins du globe », ont mentionné les membres du comité d'évaluation du Conseil.

Biographie de Chantal Caron

Chantal Caron développe une démarche artistique intimement liée aux forces vives de l'environnement qui l'entoure, caractérisé par l'omniprésence du fleuve. Assoiffée de création, elle fonde en 2006 l'organisme Fleuve | Espace danse au sein duquel elle a signé jusqu'à présent 13 spectacles et donné plus de 80 représentations partout au Québec. Pionnière, elle ouvre en 1986, dans son village natal, L'École de danse Chantal Caron qui a permis à plus de 1000 jeunes et adultes de découvrir la danse. La créatrice est aussi reconnue pour son développement artistique et son engagement dans la communauté, ce qui lui a valu plusieurs prix.

Pour découvrir le travail de Chantal Caron, une capsule vidéo portant sur sa démarche artistique sera disponible prochainement sur La Fabrique culturelle, la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec.

Finalistes

Les finalistes de ce prix sont les écrivaines Carolyn Chouinard et Anne-Marie Desmeules.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le Conseil poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

Culture Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches

Membre influent du Réseau des conseils régionaux de la culture, Culture Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches (CCNCA) fait la promotion des arts et de la culture et affirme leur importance. Il regroupe, concerte et représente des créateurs, des créatrices, des organismes professionnels et des porte-paroles des villes et MRC sur ses territoires. Sa mission se traduit par des actions de représentation auprès des instances politiques et des partenaires économiques, par la défense de la liberté d'expression et par du soutien aux créateurs et créatrices.

La Fabrique culturelle

La Fabrique culturelle est la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec. Elle est alimentée par les dix bureaux régionaux de Télé-Québec ainsi que par une centaine de partenaires du milieu culturel et les membres de la communauté. Elle a pour mandat de faire rayonner les arts et la culture en valorisant l'identité culturelle québécoise sur l'ensemble du territoire, principalement à travers la créativité de ses artistes et artisans. La Fabrique culturelle est sur Facebook, Twitter, Instagram. lafabriqueculturelle.tv

