État des lieux

TORONTO, le 4 juill. 2024 /CNW/ - Le CCRRA et les OCRA constatent avec enthousiasme la réponse des assureurs et des intermédiaires à l'énoncé de position Changements climatiques, catastrophes naturelles et sensibilisation des consommateurs du CCRRA

En 2023, le Conseil canadien des responsables de la réglementation d'assurance (CCRRA) a publié un énoncé de position sur les mesures que le secteur de l'assurance peut prendre pour faire en sorte que les Canadiens reçoivent et comprennent l'information sur le risque de catastrophes naturelles et sur les protections qui peuvent les aider à le gérer. Depuis, il s'est associé aux Organismes canadiens de réglementation en assurance (OCRA) pour inciter le secteur de l'assurance de dommages à donner suite aux recommandations contenues dans son énoncé de position.

En réponse à cette initiative, le Bureau d'assurance du Canada (BAC) et l'Association des courtiers d'assurances du Canada (ACAC) ont mis sur pied un groupe de travail visant à explorer, de concert avec le secteur de l'assurance de dommages, les améliorations pouvant être apportées aux pratiques existantes afin d'aider les Canadiens à mieux comprendre comment les catastrophes naturelles pourraient toucher leur maison et leurs biens.

Le CCRRA et les OCRA sont heureux de la collaboration démontrée par les assureurs et les intermédiaires en réponse à l'énoncé de position, qui permettra aux Canadiens d'être mieux informés.

« Le CCRRA constate avec un grand enthousiasme que les assureurs et les intermédiaires travaillent main dans la main dans l'intérêt de leurs clients », a déclaré Huston Loke, président du CCRRA.

Jusqu'à maintenant, le groupe de travail s'est attelé à l'élaboration d'une approche graduelle pour relever les défis soulevés dans l'énoncé de position de 2023 du CCRRA, à commencer par l'amélioration de la formation en assurance de dommages en ce qui a trait aux catastrophes naturelles et aux garanties. Au cours des prochaines phases, il se penchera également sur les outils et les ressources qui pourraient être utiles pour faciliter les conversations sur le risque au moment de la souscription et du renouvellement d'une assurance.

« Les OCRA saluent les efforts accrus de sensibilisation des consommateurs déployés par le secteur. Il est particulièrement pertinent d'offrir de l'information utile sur les changements climatiques et les catastrophes naturelles, et nous estimons que cette approche proactive renforcera la protection des consommateurs », a affirmé Patrick Ballantyne, président des OCRA.

Cette année, les OCRA ont d'ailleurs fait de la couverture des catastrophes naturelles le thème de la Journée nationale de sensibilisation à l'assurance, qui se tient chaque année le 28 juin. À cette occasion, ils incitent les Canadiens à examiner leur police d'assurance et à s'entretenir avec un professionnel en assurance titulaire d'un permis pour vérifier que leur habitation et leurs biens sont adéquatement couverts.

À propos du CCRRA

Le CCRRA est une association intergouvernementale regroupant des organismes de réglementation d'assurance. Il a pour mandat de faciliter et de promouvoir un régime de réglementation canadien qui veille avec efficacité aux intérêts du public. Ses membres collaborent à l'élaboration de solutions aux questions de réglementation courantes.

À propos des OCRA

Les OCRA offrent un espace de discussion aux organismes de réglementation canadiens dont le mandat est de veiller à l'uniformisation des normes de conduite des affaires et de compétences applicables aux intermédiaires en assurance.

Relations avec les médias : Russ Courtney Sylvain Théberge (médias anglophones - Toronto) (médias francophones - Montréal) 437-225-8551 514 940-2176

SOURCE Conseil canadien des responsables de la réglementation d'assurance (CCRRA)