Nomination de Marc M. Tremblay à titre d'administrateur

MONTRÉAL, le 5 mars 2026 /CNW/ - La présidente du conseil d'administration de Québecor inc. et de Québecor Média inc., madame Sylvie Lalande, est heureuse d'annoncer la nomination de Marc M. Tremblay à titre d'administrateur du conseil de la Société. Cette nomination s'inscrit dans un contexte de transition, alors que deux administrateurs actuels, Chantal Bélanger et Érik Péladeau, ont annoncé leurs intentions de ne pas solliciter le renouvellement de leur mandat en vue de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires en mai prochain.

« Nous sommes ravis d'accueillir Marc au sein de notre conseil. Il bénéficie d'une grande expertise dans le domaine juridique ainsi que d'une fine connaissance de Québecor et de ses différents secteurs, grâce aux quinze années passées au sein de la haute direction de l'entreprise. Cette riche expérience, combinée à son leadership reconnu, représente un apport stratégique essentiel aux activités du conseil », a déclaré la présidente du conseil d'administration de Québecor inc. et de Québecor Média inc., madame Sylvie Lalande.

« Au nom du conseil, je tiens également à souligner l'engagement et la contribution remarquable d'Érik Péladeau au fil des vingt dernières années de même que l'importante implication de Chantal Bélanger depuis 2018. Nous aurons l'occasion de souligner pleinement leur apport lors de notre prochaine assemblée annuelle des actionnaires », a ajouté madame Lalande.

Marc M. Tremblay, administrateur de sociétés

Marc M. Tremblay est détenteur d'une licence en droit de l'Université d'Ottawa et membre retraité du Barreau du Québec. Il a œuvré 22 ans au sein du cabinet Ogilvy Renault (aujourd'hui Norton Rose Fulbright Canada) où il a été associé et administrateur du groupe de droit de l'emploi et du travail, représentant plusieurs grandes entreprises québécoises évoluant dans des secteurs variés tels que les médias, les télécommunications, l'alimentation, les services financiers et l'industrie manufacturière. En 2007, il s'est joint à Québecor, y occupant successivement les fonctions de vice-président des Affaires juridiques, puis de vice-président principal, chef des Affaires juridiques et Secrétaire d'entreprise, avant d'être promu Chef de l'exploitation et des Affaires juridiques, jusqu'à sa retraite en 2022.

M. Tremblay est membre du conseil d'administration de la Caisse de dépôt et placement du Québec et de celui de Marketing Léger inc. Il est également impliqué dans sa communauté à titre de membre du conseil d'administration de la Fondation du CHUM, qu'il a présidée de 2017 à 2023, en plus d'agir comme ambassadeur d'Éducaloi.

La nomination de Marc M. Tremblay est effective depuis son approbation par le conseil, le 25 février dernier.

À propos de Québecor

Chef de file canadien des télécommunications, du divertissement, des médias d'information et de la culture, Québecor est l'une des entreprises de communication intégrées les plus performantes de l'industrie. Portées par la volonté de faire vivre la meilleure expérience qui soit à ses clients, toutes les filiales et marques de Québecor se distinguent par une offre de produits et services de qualité, multiplateformes et convergents.

Québecor (TSX : QBR.A, QBR.B), dont le siège social est solidement implanté au Québec, emploie plus de 11 000 personnes au Canada.

Depuis 1950, sous l'impulsion de son fondateur Pierre Péladeau, l'entreprise a à cœur de s'impliquer activement dans sa communauté. Chaque année, Québecor s'investit auprès de plus de 400 organismes dans les domaines aussi essentiels que sont la culture, la santé, l'éducation, l'environnement et l'entrepreneuriat.

