MONTRÉAL, le 12 févr. 2026 /CNW/ - Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor inc. et de Québecor Média inc. et Hugues Simard, chef de la direction financière de Québecor inc. et de Québecor Média inc., prendront la parole lors d'une conférence téléphonique qui suivra la divulgation des résultats consolidés de Québecor inc. pour le quatrième trimestre et l'exercice 2025, le jeudi 26 février 2026, à 11 h. Les médias pourront participer à cet appel conférence en mode écoute seulement.

Conférence téléphonique : Québecor inc. annonce ses résultats consolidés pour le

quatrième trimestre et l'exercice 2025.

Le jeudi 26 février 2026, à 11 h



Numéro à composer : 1-800-990-4777 (Amérique du Nord)

ou 514-400-3794 (grande région de Montréal)

Pour rejoindre la conférence téléphonique sans l'aide d'un opérateur, vous

pouvez vous inscrire et entrer votre numéro de téléphone à l'adresse suivante :

https://emportal.ink/458fxFj pour recevoir un rappel automatique instantané.



Interlocuteurs : Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction, Québecor inc. et

Québecor Média inc.;

Hugues Simard, chef de la direction financière, Québecor inc. et Québecor

Média inc.

Ceux qui seraient dans l'impossibilité d'assister à cette conférence téléphonique pourront avoir accès à une version enregistrée (en anglais seulement) par webdiffusion audio sur le site internet de Québecor au www.quebecor.com/fr/investisseurs/conferences-et-assemblee#prochaine-conference. Disponible jusqu'au 27 avril 2026.

La Société

Chef de file canadien des télécommunications, du divertissement, des médias d'information et de la culture, Québecor est l'une des entreprises de communication intégrées les plus performantes de l'industrie. Portées par la volonté de faire vivre la meilleure expérience qui soit à ses clients, toutes les filiales et marques de Québecor se distinguent par une offre de produits et services de qualité, multiplateformes et convergents.

Québecor (TSX : QBR.A, QBR.B), dont le siège social est solidement implanté au Québec, emploie plus de 11 000 personnes au Canada.

Entreprise familiale fondée en 1950, Québecor a à cœur de s'impliquer activement dans sa communauté. Chaque année, elle s'investit auprès de plus de 400 organismes dans les domaines aussi essentiels que sont la culture, la santé, l'éducation, l'environnement et l'entrepreneuriat.

Visitez notre site Internet : www.quebecor.com

SOURCE Québecor

Source : Hugues Simard, Chef de la direction financière, Québecor inc. et Québecor Média inc., [email protected], 514 380-7414; Renseignements : Direction des communications, Québecor inc. et Québecor Média inc., [email protected], 514 380-4572